Фатих Текке: «Неправильно, что Россия не участвует в Евро – это большое наказание. Она могла бы взять титул, это возможно»

Теги Зенит Рубин Фатих Текке премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2024 Футбол

Фатих Текке высказался об отсутствии России на Евро-2024.

Турецкий футболист с 2006 по 2010 год выступал в Мир РПЛ за «Зенит» и «Рубин».

«Это неправильно, что Россия не участвует в этом Евро. Это большое наказание.

В сборной России есть хорошие опытные игроки. Если бы они играли на этом Евро, то могли бы взять и титул. Это было бы возможно», – сказал Фатих Текке.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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54 комментария
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С Турцией в финале рубились бы
+33
-4
+29
Учитывая какие слабаки играют на этом паршивом турнире, то Россия всех бы раскатала в лепешеку
+33
-4
+29
Ответ Krauvec Cool
Учитывая какие слабаки играют на этом паршивом турнире, то Россия всех бы раскатала в лепешеку
За два-три дня
+19
-4
+15
Считали бы расклады перед 3м туром.
+13
0
+13
Ещё один поехавший.
+16
-5
+11
Зачем стране которая противопоставляет себя Европе участвовать в Евро?
+23
-13
+10
Дайте паспорт этому гражданину
+12
-4
+8
Ответ Ярош _БО
За два-три дня
До Берлина.
+10
-2
+8
Ответ AprasidzE
Зачем стране которая противопоставляет себя Европе участвовать в Евро?
Ей бы в Азию, к друзьям. Но тянет к врагам. Такое чувство, что в России живут мазохисты.
+11
-4
+7
В Госдуму что ли собрался баллотироваться
+5
-3
+2
Ответ Роман Головешкин
Считали бы расклады перед 3м туром.
Если бы ещё вообще прошли сквозь отборочное сито.
+2
0
+2
Ответ nikita_yar
С Турцией в финале рубились бы
Кстати, в 2008 году чисто гипотетически могли с турками в финале Евро зарубиться, пройди они Германию, а мы - Испанию))
+13
-11
+2
Ну титул ни титул но думаю в плей-офф могли бы выйти
+2
0
+2
Да стопудово еврокубок влегкую взяли бы, чивоуж там...)
+5
-3
+2
Да не, у нас с защитой совсем уж швах, на уровне сборной Грузии. А так - можно, ничем не рискуя, потешаться НАД ВСЯКИМИ НЕУДАЧНИКАМИ С ЧЕТВЕРТОГО МЕСТА АХАХАХАХА
+7
-5
+2
Взять титул)))
+3
-2
+1
Ну смотря в какой группе играла бы. Может, в плей-офф и вышла бы.
+1
0
+1
Если на этом Евро одной из лучших по игре выглядит сборная Грузии, то почему бы и сборная России, собравшись не смогла бы побороться за выход из группы как минимум. Это было бы вполне реально. Вот про завоевание титула, да это конечно совсем звучит фантастически, но на данном Евро действительно много унылых команд, даже которые относятся к топам.
+5
-4
+1
Так потому и отстранили
+1
0
+1
Ответ Overkiller
Ещё один поехавший.
Поехавший понаехавший.
+1
0
+1
Ответ Krauvec Cool
Без шуток
Какие уж тут могут быть шутки
+1
0
+1
Ответ Loooong
Работу ищет явно
Он так то главный тренер Рубина-2
+1
0
+1
Работу ищет явно
0
0
0
Ответ AprasidzE
Зачем стране которая противопоставляет себя Европе участвовать в Евро?
Россия не противопоставляет себя Европе)
+3
-3
0
Ответ AprasidzE
Зачем стране которая противопоставляет себя Европе участвовать в Евро?
Так нет только саттелитом сша
+1
-1
0
Ответ AprasidzE
Зачем стране которая противопоставляет себя Европе участвовать в Евро?
Где ты слышал, что бы Россия противопоставляла себя Европе? Наоборот, ВВП говорит, что мы истинная Европа, а не то, что происходит сейчас на западе.
+2
-2
0
Ответ Роман Головешкин
Считали бы расклады перед 3м туром.
Тут кто не считал по пальцам одной руки можно посчитать
0
0
0
Ответ Owen_the_Simple
Так это же Евро, а ЗапЕвро. Россия не противопоставляет себя Европе. Россия является последним островком Европы на краю трансатлантического космополитичного бесполого нечто.
Футбол - изобретение вражеских англосаксов, проходит в лгбт-шной Германии, которая продалась американцам! Только игры брикс спасут планету!
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Ответ ta-tosha
Ну есть олимпиада Брикс, хотя стоп - там есть Бразилия :)))
Да и Аргентина ещё выйти не успела.
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Ответ Ярош _БО
За два-три дня
Бровью поведем!
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