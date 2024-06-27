Фатих Текке: «Неправильно, что Россия не участвует в Евро – это большое наказание. Она могла бы взять титул, это возможно»
Фатих Текке высказался об отсутствии России на Евро-2024.
Турецкий футболист с 2006 по 2010 год выступал в Мир РПЛ за «Зенит» и «Рубин».
«Это неправильно, что Россия не участвует в этом Евро. Это большое наказание.
В сборной России есть хорошие опытные игроки. Если бы они играли на этом Евро, то могли бы взять и титул. Это было бы возможно», – сказал Фатих Текке.
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