Фатих Текке: «Неправильно, что Россия не участвует в Евро – это большое наказание. Она могла бы взять титул, это возможно»

Фатих Текке высказался об отсутствии России на Евро-2024.

Турецкий футболист с 2006 по 2010 год выступал в Мир РПЛ за «Зенит» и «Рубин».

«Это неправильно, что Россия не участвует в этом Евро. Это большое наказание.

В сборной России есть хорошие опытные игроки. Если бы они играли на этом Евро, то могли бы взять и титул. Это было бы возможно», – сказал Фатих Текке.

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