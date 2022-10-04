Фатих Текке: «Перед каждым матчем говорят «нет расизму». И при этом Россию наказывают»

высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

– Босния отказалась играть с Россией. Кто может согласиться играть против команды ?

– Суть футбола – в уважении. Включаешь телевизор и перед каждым матчем видишь акции, там говорят «нет расизму». Футбол существует для того, чтобы объединять людей, а не наоборот. И при этом Россию наказывают. Это некорректно.

– согласились бы сыграть товарищеский матч против России?

– Думаю, это вполне возможно. Футбол – это не война. Это игра. Все любят игры – футбол, баскетбол, гандбол. Нельзя за это наказывать людей. Ты можешь делать какие-то неправильные вещи по жизни или в политике, но от этого люди не станут меньше любить футбол. Все просто, – сказал бывший форвард «Зенита» и сборной Турции.