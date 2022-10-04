Фатих Текке: «Перед каждым матчем говорят «нет расизму». И при этом Россию наказывают»

Теги Фатих Текке сборная Турции по футболу Сборная России по футболу высшая лига Босния и Герцеговина Валерий Карпин Политика Футбол

Фатих Текке высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

– Босния отказалась играть с Россией. Кто может согласиться играть против команды Валерия Карпина?

– Суть футбола – в уважении. Включаешь телевизор и перед каждым матчем видишь акции, там говорят «нет расизму». Футбол существует для того, чтобы объединять людей, а не наоборот. И при этом Россию наказывают. Это некорректно.

 – Турция согласились бы сыграть товарищеский матч против России?

– Думаю, это вполне возможно. Футбол – это не война. Это игра. Все любят игры – футбол, баскетбол, гандбол. Нельзя за это наказывать людей. Ты можешь делать какие-то неправильные вещи по жизни или в политике, но от этого люди не станут меньше любить футбол. Все просто, – сказал бывший форвард «Зенита» и сборной Турции.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные