Мостовой о Грузии в 1/8 финала Евро: «Грузины сотворили историю. Это ответ всем, кто говорит, что нынешний чемпионат скучный. Ничего подобного, прекрасный турнир»
Александр Мостовой прокомментировал выход Грузии в плей-офф Евро-2024.
Грузинская сборная обыграла команду Португалии (2:0) в 3-м туре чемпионата Европы и вышла в 1/8 финала на своем дебютном Евро.
«Это ответ всем тем, кто говорит, что нынешний чемпионат Европы скучный. Ничего подобного, прекрасный чемпионат. Грузия – просто молодцы, тут нечего сказать.
Они сделали то, что многим вообще не под силу. Пусть сейчас они просто получают удовольствие. Грузины сотворили историю», – сказал бывший игрок сборной России.
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Но все равно радостно и приятно за признание.
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