Мостовой о Грузии в 1/8 финала Евро: «Грузины сотворили историю. Это ответ всем, кто говорит, что нынешний чемпионат скучный. Ничего подобного, прекрасный турнир»

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная России по футболу Александр Мостовой Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Футбол

Александр Мостовой прокомментировал выход Грузии в плей-офф Евро-2024.

Грузинская сборная обыграла команду Португалии (2:0) в 3-м туре чемпионата Европы и вышла в 1/8 финала на своем дебютном Евро. 

«Это ответ всем тем, кто говорит, что нынешний чемпионат Европы скучный. Ничего подобного, прекрасный чемпионат. Грузия – просто молодцы, тут нечего сказать.

Они сделали то, что многим вообще не под силу. Пусть сейчас они просто получают удовольствие. Грузины сотворили историю», – сказал бывший игрок сборной России.

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11 комментариев
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Пока я не прочитал, я тоже думал, что турнир скучноватый, но теперь я знаю, что я ошибался, ибо не играл в футбол.
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Отвратительное Евро. Отвратительный формат. Из 36 игр 2-3 игры были запоминающимися, 2-3 хорошие и остальное мрак.

П.С. Грузинов с победой. Историческое событие
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Ответ Kerghoodoo
Пока я не прочитал, я тоже думал, что турнир скучноватый, но теперь я знаю, что я ошибался, ибо не играл в футбол.
Всё равно Царя обожаю и уважаю. Шикарнейший был игрок да и человек яркий!
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Уважение царю. Не умаляет турнир из-за прохода случайных гостей - какого черта вообще сборные проходят через черный вход на Евро посредствои ЛН, а после выходят с третьего места? Типичное либеральное квотирование слабых и немощных.
Но все равно радостно и приятно за признание.
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Ответ Karl Franz F. Brandt
Всё равно Царя обожаю и уважаю. Шикарнейший был игрок да и человек яркий!
Не знаю каким он будет тренером, надеюсь, что всё-таки будет, но игрок Мостовой был умными и классным, тут нечего обсуждать!🤝
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Ответ Karl Franz F. Brandt
Всё равно Царя обожаю и уважаю. Шикарнейший был игрок да и человек яркий!
Не, тут уж надо разделять. Приходится - он сам яростно борется за звание главного посмешища, кто мы такие, чтобы ему мешать, ведь игрок он был и правда великолепный, и имеет полное право на любую послефутбольную карьеру. Но с тренерством у него не задалось, и он выбрал такую стезю.
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Скучно пока за редким исключением. Чтобы не было такой ерунды как с Португалией считаю что календарь надо СОСТАВЛЯТЬ ! Первый тур 1-4и2-3 второй 1-3и2-4 и третий 1-2и3-4. В третьем туре обязательно в группе должны встречаться первая и вторая команды по рангу ! ИМХО.
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В конце забыл сказать я лучше всех играл я больше разбираюсь
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Чемпионат такой же, как тренер Мостовой, вобщем не о чём пока что!
Игры могут появиться огонь, а вот как тренер Мостовой нет!
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