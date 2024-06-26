Тренер Словакии Кальцона после 1:1 с Румынией: «Мы хотели выиграть группу, большую часть матча у нас все получалось. Хотим порадовать болельщиков выходом в четвертьфинал»

Теги Сборная Словакии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Франческо Кальцона Футбол

Франческо Кальцона высказался о выходе Словакии в плей-офф Евро-2024.

В заключительном туре группового этапа Словакия сыграла вничью с Румынией (1:1), заняла 3-е место в группе Е и сыграет в 1/8 финала как одна из 4 лучших команд, ставших третьими в своих группах.

«Я рад, что мы прошли дальше, и доволен нашей игрой – это было отличное выступление.

Против любого соперника, который ждет нас сейчас, будет непросто. Мы вышли в 1/8 финала и хотим порадовать наших болельщиков выходом в четвертьфинал.

Мы хотели выиграть группу, чтобы занять первое место, и большую часть матча у нас все получалось. Румыния – сильная команда, и мне нравится, как они играют», – сказал главный тренер сборной Словакии.

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9 комментариев
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Ответ Benjamin
Надеюсь за договорняк вылетите с треском
Да что же вам на трибуне не сидится
+10
-5
+5
Ну вообще порадовали, ставочка зашла )
+6
-2
+4
Надеюсь за договорняк вылетите с треском
+9
-9
0
Можно Украине и Польше дать какой нибудь экстра тайм)
+1
-1
0
Все итальянские тренеры вышли в плей-офф
0
0
0
Словакия радует своих болельщиков выходом, Украина радует чужих болельщиков своим вылетом))
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0
вроде и не договорняк в классическом понимании, но никакой игры на победу в матче изначально быть не могло так что не надо как говорится п.....ть
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