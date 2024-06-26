Тренер Словакии Кальцона после 1:1 с Румынией: «Мы хотели выиграть группу, большую часть матча у нас все получалось. Хотим порадовать болельщиков выходом в четвертьфинал»

Франческо Кальцона высказался о выходе Словакии в плей-офф Евро-2024.

В заключительном туре группового этапа Словакия сыграла вничью с Румынией (1:1), заняла 3-е место в группе Е и сыграет в 1/8 финала как одна из 4 лучших команд, ставших третьими в своих группах.

«Я рад, что мы прошли дальше, и доволен нашей игрой – это было отличное выступление.

Против любого соперника, который ждет нас сейчас, будет непросто. Мы вышли в 1/8 финала и хотим порадовать наших болельщиков выходом в четвертьфинал.

Мы хотели выиграть группу, чтобы занять первое место, и большую часть матча у нас все получалось. Румыния – сильная команда, и мне нравится, как они играют», – сказал главный тренер сборной .

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