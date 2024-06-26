Янис Хаджи: «Румыния никого не боится, всегда стараемся играть на победу. Отдадим все и умрем за футболку, цель – закончить Евро как можно позже»

Теги Бетис Ла Лига Сборная Словакии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Янис Хаджи Рэзван Марин Футбол

Янис Хаджи заявил, что сборная Румынии не боится соперников на Евро-2024.

После ничьей со Словакией (1:1) румыне вышли в 1/8 финала турнира с первого места группы E.

Игрок «Бетиса» заработал в матче пенальти, который успешно реализовал хавбек Рэзван Марин.

«Мы достигли своей первой цели, все ждали, что мы пройдем дальше. Мы хотели вывести всех на улицы, заставить их гордиться нами. Цель состоит в том, чтобы закончить этот Евро как можно позже.

Мы никого не боимся. Мы знаем, что участвуем в нашем первом турнире. У нас в команде есть опытные и молодые игроки, которые обладают энтузиазмом и качеством, качество имело значение.

Мы победители. Мы не играем на ничью, всегда стараемся играть на победу. Мы подняли планку, удержать ее будет сложнее, но мы отдадим все ради сборной и умрем за эту футболку, вот что я могу обещать», – заявил полузащитник сборной Румынии в эфире Pro TV.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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2 комментария
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За футболку помирать … да это жестко
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Он в Бетис перешёл?
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