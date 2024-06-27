Евро-2024: сетка, 1/8 финала, расписание матчей плей-офф
На Евро-2024 определились все пары 1/8 финала.
29 июня
19:00. Швейцария – Италия.
22:00. Германия – Дания.
30 июня
19:00. Англия – Словакия.
22:00. Испания – Грузия.
1 июля
19:00. Франция – Бельгия.
22:00. Португалия – Словения.
2 июля
19:00. Румыния – Нидерланды.
22:00. Австрия – Турция.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Минимум 3:0
Англия - Словакия и Румыния Нидерланды
УЕФА и ФИФА делают всё, чтобы этот позор футбола зацепился хоть за какой-то титул. Искренне верю, что этот позор футбол снова отлетит от какого-нибудь рандома.
Англии просто повезло, что от группы C и E с первого места выходят не Франция и Бельгия, а Австрия и Румыния соотвественно.
На ЧМ в 1/4 Англия сыграла с Швецией как раз. А на евро в 1/4 сыграла с Украиной, которая эту Швецию в овертайме, игравшую в меньшинстве, прошла. Вряд ли бы та Украина прошла бы Испанию. А в полуфинале получили Данию, которая прошла Чехию, которая выбила вышедшую с первого места Голландию