Евро-2024: сетка, 1/8 финала, расписание матчей плей-офф

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На Евро-2024 определились все пары 1/8 финала.

29 июня

19:00. Швейцария – Италия.

22:00. Германия – Дания.

30 июня

19:00. Англия – Словакия.

22:00. Испания – Грузия.

1 июля

19:00. Франция – Бельгия.

22:00. Португалия – Словения.

2 июля

19:00. Румыния – Нидерланды.

22:00. Австрия – Турция.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

22 комментария
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Ответ Dmitriy Vin
Швейцария Италия - может быть интересно. Испания - Грузия топ! Пройти грузинам будет сложно, но на эмоциях эту академическую Испанию вполне можно попробовать взломать.
Испанцы которые в группе смерти взяли 9 очков пропустили 0 мячей улетят от Грузии?))спасибо поржал.
Минимум 3:0
+4
0
+4
Ответ Spaten
Сколько ещё сюрпризов нас ждёт!
Надеюсь на два:
Англия - Словакия и Румыния Нидерланды
+3
0
+3
Когда-нибудь УЕФА и ФИФА перестанут давать англичанам самые лёгкие группы в отборах и финальных частях турнира, а также самые легкие сетки, но снова не в этот раз.

УЕФА и ФИФА делают всё, чтобы этот позор футбола зацепился хоть за какой-то титул. Искренне верю, что этот позор футбол снова отлетит от какого-нибудь рандома.
+5
-2
+3
Ответ Камбоджа Иванов
Когда-нибудь УЕФА и ФИФА перестанут давать англичанам самые лёгкие группы в отборах и финальных частях турнира, а также самые легкие сетки, но снова не в этот раз. УЕФА и ФИФА делают всё, чтобы этот позор футбола зацепился хоть за какой-то титул. Искренне верю, что этот позор футбол снова отлетит от какого-нибудь рандома.
А вас не смущает, что сетка плей-офф заранее известна? Причем тут Уефа и Фифа?
Англии просто повезло, что от группы C и E с первого места выходят не Франция и Бельгия, а Австрия и Румыния соотвественно.
+3
0
+3
Нулевой)
+1
0
+1
Ответ Амбарцум Амбарцумян
А вас не смущает, что сетка плей-офф заранее известна? Причем тут Уефа и Фифа? Англии просто повезло, что от группы C и E с первого места выходят не Франция и Бельгия, а Австрия и Румыния соотвественно.
Не рушьте человеку, его теорию заговора😅
+1
0
+1
Грузия: это не я попал к вам в сетку, это вы попали в сетку ко мне
+1
0
+1
Ответ Бровочник
Вероятность прохода Венгрии считалась 87%. Это что за подсчёты
Так никто не думал, что Грузия обыграет Португалию. А при победе Португалии или ничьей - Венгрия проходила бы.
+1
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+1
Ответ Бровочник
Вероятность прохода Венгрии считалась 87%. Это что за подсчёты
Сыграли те самые 13% . Что не так?
+1
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Ответ Ильдар М
по вывеске Франция - Бельгия - самый интересный матч. Но это только по вывеске)
Мне кажется Швейцария - Италия (тем более глядя на игру Бельгии)
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Ответ 4N7
Ну и (мечтательно) Грузия - Испания :)
Это даже не сюрприз, а что-то из разряда фантастики)
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Ответ Камбоджа Иванов
Когда-нибудь УЕФА и ФИФА перестанут давать англичанам самые лёгкие группы в отборах и финальных частях турнира, а также самые легкие сетки, но снова не в этот раз. УЕФА и ФИФА делают всё, чтобы этот позор футбола зацепился хоть за какой-то титул. Искренне верю, что этот позор футбол снова отлетит от какого-нибудь рандома.
А если вспоминать Чм 2018 и евро 2020. То в обоих случаях в легкой сетке для Англии была Виновата Швеция, которая занимала первое место в своей группе вместо ожидаемой Испании (Евро 2020) и Германии (Чм 2018).
На ЧМ в 1/4 Англия сыграла с Швецией как раз. А на евро в 1/4 сыграла с Украиной, которая эту Швецию в овертайме, игравшую в меньшинстве, прошла. Вряд ли бы та Украина прошла бы Испанию. А в полуфинале получили Данию, которая прошла Чехию, которая выбила вышедшую с первого места Голландию
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Первый
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Сколько ещё сюрпризов нас ждёт!
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Матч ТВ: фух, ухилянты вылетели, все матчи плейофф покажем.
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Франция Бельгия центральный матч 1.8)) Австрия Турция тоже не плохо.остальные пары унылы
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по вывеске Франция - Бельгия - самый интересный матч. Но это только по вывеске)
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Второй
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