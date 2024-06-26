Де Брюйне признан лучшим в матче Украина – Бельгия. Хавбек «Сити» получил 2-й приз на Евро

Объявлен лучший игрок матча Украина – Бельгия.

По итогам игры заключительного группового этапа Евро-2024 награду получил бельгийский хавбек Кевин де . Это его второй приз на текущем чемпионате Европы.

Матч завершился со счетом 0:0.

Фото: uefa.com

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?