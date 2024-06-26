Де Брюйне признан лучшим в матче Украина – Бельгия. Хавбек «Сити» получил 2-й приз на Евро
Объявлен лучший игрок матча Украина – Бельгия.
По итогам игры заключительного группового этапа Евро-2024 награду получил бельгийский хавбек Кевин де Брюйне. Это его второй приз на текущем чемпионате Европы.
Матч завершился со счетом 0:0.
Фото: uefa.com
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Игроки Реала без коррумпированной системы 💩
У КДБ невнятный сезон после травмы в АПЛ ( с прошлым не сравнить ) и вряд ли блеснет с убогой Бельгией на ЧЕ
Что есть - то есть !
чувак, ты хотя бы видел как Фоден еле ходит по полю? а Белингем так вообще гол забивал в автобусе саутгейта))