Де Брюйне признан лучшим в матче Украина – Бельгия. Хавбек «Сити» получил 2-й приз на Евро

Теги Сборная Украины по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Бельгии по футболу рейтинги Евро-2024 Кевин де Брюйне Футбол

Объявлен лучший игрок матча Украина – Бельгия.

По итогам игры заключительного группового этапа Евро-2024 награду получил бельгийский хавбек Кевин де Брюйне. Это его второй приз на текущем чемпионате Европы.

Матч завершился со счетом 0:0.

Фото: uefa.com

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31 комментарий
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Чуть ли не единственный футболист с мозгами в нынешней сборной Бельгии остался.
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Ответ Сергей Голощапов
Мне кажется у рыжего нервов осталось чуть чуть. Он с этими партнёрами по сборной может богу душу отдать
А как он душу-то отдаст? Он же рыжий🤔
+22
-2
+20
Мне кажется у рыжего нервов осталось чуть чуть. Он с этими партнёрами по сборной может богу душу отдать
+17
-1
+16
Игроки Сити без Пепа 🔥
Игроки Реала без коррумпированной системы 💩
+35
-24
+11
КДБ должен ЗМ получать Нет сейчас игроков выше классом
+8
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+4
Ответ belikovda.90
КДБ должен ЗМ получать Нет сейчас игроков выше классом
он пол сезона не играл. оценивают на весь сезон, а не на 3 месяца
+3
0
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Уж очень унылое Евро пока выходит. Бельгия, Англия, Франция... Все ужасны, при этом 2 состава имеют. В придачу к этому еще повыходят неконкурентные сборные с 3 мест типа Венгрии и Словакии. В общем отличный формат👏. Худшее Евро из последних уж точно.
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+2
Ответ vtsch4svws
Игроки Сити без Пепа 🔥 Игроки Реала без коррумпированной системы 💩
Как Доку сыграл ?
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Единственный, кто хотел выиграть сегодня.
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0
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Де Брюйне признан единственным футболистом в матче
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Ответ belikovda.90
КДБ должен ЗМ получать Нет сейчас игроков выше классом
Лучше уж как всегда Месси ))
У КДБ невнятный сезон после травмы в АПЛ ( с прошлым не сравнить ) и вряд ли блеснет с убогой Бельгией на ЧЕ
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До чего довела жизнь КДБ. Так можно описать весь матч и всю сборную.
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Ответ And Justice for All
Чуть ли не единственный футболист с мозгами в нынешней сборной Бельгии остался.
Здорово руководил партнерами последние две минуты у углового флажка Украины !
Что есть - то есть !
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Ответ Антон Фалафель
Чел весь матч ходил пешком и даже за мячом не бежал нормально..
вы точно матч смотрели?
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Ответ vtsch4svws
Игроки Сити без Пепа 🔥 Игроки Реала без коррумпированной системы 💩
пххахах
чувак, ты хотя бы видел как Фоден еле ходит по полю? а Белингем так вообще гол забивал в автобусе саутгейта))
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Норм фотка для миротворца))
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В одиночку вытащил Бельгию в ПО
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Заслуженно, а можно было отметить четвёртого номера кудрявого.
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Игрок отменный, этого не отнять. Касаемо Бельгии - на прошлом Евро люто отскочили от Португалии, сегодня позорно тянули время 👎
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Во многих матчах футболисты еле бегают. А это только групповой этап. Дальше интенсивность еще упадет. Спасибо УЕФА за такое количество матчей в сезоне конечно… низкий поклон.
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чёму не украинцу? треба награду аде це майбудне допомога
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Какую конфетку на Лукаку сделал.
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