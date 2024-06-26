Бельгия вышла в плей-офф Евро с 2 голами в группе. Оба мяча забили в матче с Румынией
Сборная Бельгии вышла в плей-офф Евро с 2 голами в группе.
В 3-м туре Евро-2024 бельгийцы сыграли вничью с Украиной (0:0) и вышли в плей-офф со 2-го места в группе Е.
На групповой стадии турнира бельгийцы забили лишь 2 гола – оба в матче с Румынией (2:0). Авторами забитых мячей стали Юри Тилеманс и Кевин де Брюйне.
В 1/8 финала Евро-2024 Бельгия сыграет с Францией.
У всех в группе E по 4 очка. Почему Румыния в плей-офф с первого места, а Украина вылетела с последнего?
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