Бельгия вышла в плей-офф Евро с 2 голами в группе. Оба мяча забили в матче с Румынией

Теги Чемпионат Украины по футболу Сборная Бельгии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Кевин де Брюйне Юри Тилеманс Футбол

Сборная Бельгии вышла в плей-офф Евро с 2 голами в группе.

В 3-м туре Евро-2024 бельгийцы сыграли вничью с Украиной (0:0) и вышли в плей-офф со 2-го места в группе Е.

На групповой стадии турнира бельгийцы забили лишь 2 гола – оба в матче с Румынией (2:0). Авторами забитых мячей стали Юри Тилеманс и Кевин де Брюйне.

В 1/8 финала Евро-2024 Бельгия сыграет с Францией.

У всех в группе E по 4 очка. Почему Румыния в плей-офф с первого места, а Украина вылетела с последнего?

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

29 комментариев
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Соревнования кто хуже всех выйдет из группы на этом Евро
+40
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+37
Ужасный регламент с 3ми местами. Они уже который день просто не играют.
+29
-1
+28
Главная проблема нового формата ЕВРО,не в слабых сборных. Наоборот они бьются на поле и играют в футбол. А в том,что топы зная,что сто процентов выйдут забивают на футбол и отбывают на поле номер. Англия,Франция,Бельгия,Дания.
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Взяли пример с великой сборной Саутгейта. Правда не смогли всё так же хорошо рассчитать и первое место не забрали
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Мы расширили сетку турнира, теперь будет больше команд говорили они, 3 тур больше не формальностью говорили они. В итоге уже 3 ЧЕ подряд такой, что плакать от этих матчей хочется. Раньше команды играли, а теперь они ТЕРПЯТ!!!
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Ответ mishakmv96
Эта сборная даже хуже, чем сборная при Вильмотсе.
Состав намного хуже чем при Вильмотсе
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Зеленский потребует вернуть позиции начала турнира
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А концовка РПЛ была не так уж и плоха.
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Остановите эту машину!!!
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Когда многие наши спецы от футбола дружно и наперебой пытались внушить спортивной общественности мысль, что чемпионаты Европы по силе превосходят чемпионаты Мира, то мне всегда хотелось им покрутить пальцем у виска!
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+1
Ответ ColonelKurtz
Сейчас у них молодой Опенда, сделавший 31 г+п в бундесе, быстрый, коренастый, с дрибллингом, но его почему то физрук за 2 минуты до конца игры выпускает
Он один, и я ж пишу "подпитка будет")
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И что ?? Можно и с одним голом выйти , ощущение Мостовой набрасывает про Бельгию
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
Вообще то ещё ориги был
Вечная подмена
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Ответ Бегемотик
Бельгия никогда не была топ сборной. Их супер поколение это дети мигрантов из колоний и реально таланты на сто лет Кевин, Азар, они сильно не упадут, подпитка из таких будет, но это не топ сборная Но и при этом из напов Лукаку, Миши, Бентеке и Ко, только Лукаку на плаву
Вообще то ещё ориги был
0
0
0
Ответ Бегемотик
Бельгия никогда не была топ сборной. Их супер поколение это дети мигрантов из колоний и реально таланты на сто лет Кевин, Азар, они сильно не упадут, подпитка из таких будет, но это не топ сборная Но и при этом из напов Лукаку, Миши, Бентеке и Ко, только Лукаку на плаву
Сейчас у них молодой Опенда, сделавший 31 г+п в бундесе, быстрый, коренастый, с дрибллингом, но его почему то физрук за 2 минуты до конца игры выпускает
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Скукотища а не футбольный турнир
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Ужасно играли.
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А французы?))
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Бельгия никогда не была топ сборной. Их супер поколение это дети мигрантов из колоний и реально таланты на сто лет Кевин, Азар, они сильно не упадут, подпитка из таких будет, но это не топ сборная
Но и при этом из напов Лукаку, Миши, Бентеке и Ко, только Лукаку на плаву
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Потрясающе. Еще и на Францию вышли и в более сложную половину сетки, чем могли бы, если бы выиграли.
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В редакции сайта траур
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