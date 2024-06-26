Бельгия вышла в 1/8 финала на третьем Евро подряд

Бельгия вышла в 1/8 финала на третьем чемпионате Европы подряд.

Сегодня команда Доменико Тедеско сыграла в 3-м туре вничью с Украиной (0:0) и, заняв 2-е место в группе Е, обеспечила себе выход в плей-офф.

На Евро-2020 и Евро-2016 бельгийцы закончили выступление в турнире на стадии 1/4 финала.

В четвертьфинале турнира 2016 года бельгийцы уступили Уэльсу (1:3), на Евро-2020 – будущим чемпионам итальянцам (1:2).

В 1/8 финала Евро-2024 Бельгия встретится с командой Франции.

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