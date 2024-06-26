Обзор матча Словакия — Румыния, группы E на Евро 2024, 26.06.2024

26 июня в Франкфурте-на-Майне на поле стадиона «Дойче Банк Арена» прошел заключительный матч в квартете E. Играли сборные Словакии и Румынии, которые набрали по три очка в двух турах. Команды перед стартом игры занимали третье и первое место. Игра Евро 2024 завершилась вничью 1:1. Румыния заняла первое место в группе. Словакия набрала 4 очка и стала третьей, но этого достаточно, чтобы попасть в ⅛ финала.

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В стартовые 10 минут опасных моментов соперники на создали. На восьмой минуте словаки заработали первый угловой, с розыгрыша которого нанести первый удар в створ ворот. Спустя две минуты Словакия заработала еще один угловой. Розыгрыш привел к удару по воротам, но выше створа.

Самый опасный момент в стартовой части встречи был создан на 11 минуте. Андрей Рациу опасно пробил с угла штрафной, Мартин Дубравка отразил удар в изящном прыжке. По итогам первых 15 минут Словакия больше владела мячом 65/35, но самый опасный момент создала румынская команда.

На 22 минуте Словакия создала свой самый опасный момент. Лукаш Гараслин отправил мяч в штрафного соперника после розыгрыша стандартного положения. Мяч пролетел рядом со штангой. На 24 минуте словаки реализовали территориальное преимущество. Автором гола стал Ондрей Дуда, голевая передача на счету Юрая Куцки.

После пропущенного гола Румыния увеличила контроль за мячом, что привело к опасным моментам. На 33 минуте Андрей Рациу пробил издали и попал в створ. Спустя минуту Янис Ханджи заработал опасный штрафной, упав рядом с линией штрафной площади. После просмотра ВАР рефери изменил решение и назначил пенальти. На 37 минуте Рэзван Марин реализовал 11-метровый удар, пробив точно в верхний угол ворот.

В концовке тайма сборные обменялись не самыми опасными ударами. Уже в компенсированное время желтую карточку получил Никушор Банку, защитник пропустит следующий матч на турнире. По итогам первой половины встречи Словакия оказалась впереди по владению мячом 56/44, ударам по воротам 9:7 и угловым ударам 3:0. Румыния была опаснее по xG 1,01:0,67 и ударам в створ 4:2.

В стартовые 10 минут второго тайма Словакия больше владела мячом, но опасных моментов не создала. На турнире словаки забивали только в первых таймах. На 60 минуте Румыния дважды опасно пробила по воротам. С ударом Рэзвана Марина Мартин Дубравка справился, а Денис Дрэгуш пробил над перекладиной. Словакия ответила опасной атакой спустя две минуты. Давид Стрелец пробил с линии штрафной и Флорин Ницэ отразил удар ногой. Еще через минуту Лукаш Гараслин пробил обводящим ударом рядом со штангой.

К середине второго тайма Румыния стала перехватывать инициативу. У Словакии, как и в предыдущих матчах, стало меньше получаться в атаке во втором тайме. Обе сборные устраивала ничья, поэтому к исходу получаса второго тайма реальных моментов изменить счет на табло не возникло.

В финальные 15 минут сценарий матча не изменился. Стало больше борьбы. Тренеры обновили линию атаки, но все это не трансформировалось в опасные моменты. Во втором тайме две желтые карточки получили игроки румынской сборной.

Ко второму тайму арбитр добавил три минуты, столько же как и к первому. Команды сыграли вничью 1:1 и набрали по четыре очка. Словакия оказалась сильнее по владению мячом 58/42, ударам по воротам 13:9 и угловым 5:1. Румыния была опаснее в атаке, показатель xG 1,08:0,98 и удары в створ ворот 5:4.

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