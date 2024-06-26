Гирасси согласился перейти в «Боруссию», клуб выплатит 17,5 млн евро отступных. Форвард «Штутгарта» – 2-й бомбардир Бундеслиги после Кейна

Теги Боруссия Дортмунд Штутгарт бундеслига Германия возможные трансферы Серу Гирасси Фабрицио Романо Футбол

Серу Гирасси близок к переходу в дортмундскую «Боруссию».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, дортмундцы вели переговоры с нападаюшим «Штутгарта» в течение нескольких месяцев, прежде чем Гирасси дал согласие на переход. Ожидается, что в ближайшее время начнутся переговоры между клубами – «Боруссия» готова выплатить отступные игрока в размере 17,5 млн евро.

В минувшем сезоне Гирасси стал вторым бомбардиром Бундеслиги, уступив лишь Харри Кейну – в 28 матчах за «Штутгарт» форвард отметился 28 голами и 2 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Бавария, остановись, хватит ослаблять конкурентов. Уже второго основного игрока Штутгарда забрали за месяц. Антон, теперь Гирасси.
Аааа, погодите...
+20
-8
+12
Ответ S H A R K
Вроде бы хороший трансфер за небольшую сумму. Выбрал Дортмунд вместо Баварии, Арсенала, Челси и Милана, явно личные амбции есть. Надеюсь, что его последний сезон в Штутгарте не единичный случай и влияние тренера, сможет удержать эту планку в Дортмунде и не станет очередным Модестом.
без обид, конечно, но о каких личных амбициях может говорить переход из 2 команды лиги в пятую?
+10
-3
+7
Ответ Stepnoy Alyosha
без обид, конечно, но о каких личных амбициях может говорить переход из 2 команды лиги в пятую?
5 команда Бундеслиги и финалист лч
+8
-3
+5
Штутгарт в минувшем сезоне был чудо как хорош. Жаль потерю любого элемента такой команды, на которую очень интересно будет в предстоящих кампаниях поглядеть.
+4
0
+4
Ответ S H A R K
Первым начала баварька выманив Хироки Ито. Тот же Антон сначала думал остаться в Штутгарте, но как только Ито ушёл, он решил что нет смысла остаться в команде, которую уже начали разбирать на куски, и руководство клуба не против такого расклада. Если руководство Штутгарта не предпринимает никакие попытки удержать игроков у которых ещё несколько лет контракта, то почему игроки должны беспокоиться за судьбу клуба?
Один Ито подкосил всех лидеров клуба? При этом что сделает руководство, если там за Ито отступные. Как удобно всё на Мюнхен перекидывать, ведь именно Ито тащил всю команду и был лидером, с его уходом координально вся команда изменилась.
"Если руководство N-команды не предпринимает никакие попытки удержать игроков у которых ещё несколько лет контракта, то почему игроки должны беспокоиться за судьбу клуба?" этот аргумент не подходит для Баварии в прошлом, когда он действительно покупала игроков из Бундеслиги?
+3
-1
+2
Вроде бы хороший трансфер за небольшую сумму. Выбрал Дортмунд вместо Баварии, Арсенала, Челси и Милана, явно личные амбции есть.
Надеюсь, что его последний сезон в Штутгарте не единичный случай и влияние тренера, сможет удержать эту планку в Дортмунде и не станет очередным Модестом.
+3
-2
+1
Ответ Stepnoy Alyosha
без обид, конечно, но о каких личных амбициях может говорить переход из 2 команды лиги в пятую?
Он перешёл в команду-финалист ЛЧ. Да и вообще-то Штутгарт 2-ая команда лиги. По такой логике Бавария тоже понижение, как в случае Хироки Ито))
Штутгарт уже разобрали, смысл там ему оставаться? Если останется в клубе, который уже разобрали, и не покажет прошлогоднюю стату, то ему никто ему жирный контракт и подписной бонус не даст.

И под личными амбициями подразумевается играть в старте в большом клубе, а не сидеть под условным Кейном.
+2
-1
+1
Ответ Stepnoy Alyosha
без обид, конечно, но о каких личных амбициях может говорить переход из 2 команды лиги в пятую?
Ну всё-таки если смотреть объективно, Боруссия как проект лучше Штутгарда, а Штутгард может ждать судьба Униона, вышли в лч, а на два фронта не получается играть, плюс будет пару потерь важных игроков, и денег больше у Дортмунда, а 5 место тоже лч, так что амбиции остались, а статус клуба увеличился
+1
0
+1
а Штутгарт кто будет тащить ?
0
0
0
Интересно продолжил ли он так же забивать в Дортмунде как в Штутгарте.
0
0
0
Бавария забрала Ито, а Боруссия Гирасси и Антона. Штутгарту будет тяжело в предстоящем сезоне
0
0
0
Ответ S H A R K
Первым начала баварька выманив Хироки Ито. Тот же Антон сначала думал остаться в Штутгарте, но как только Ито ушёл, он решил что нет смысла остаться в команде, которую уже начали разбирать на куски, и руководство клуба не против такого расклада. Если руководство Штутгарта не предпринимает никакие попытки удержать игроков у которых ещё несколько лет контракта, то почему игроки должны беспокоиться за судьбу клуба?
да что ж такое... опять Бавария виновата
0
0
0
Ответ Stepnoy Alyosha
без обид, конечно, но о каких личных амбициях может говорить переход из 2 команды лиги в пятую?
амбиции играть в основе)уж лучше играть в основе боруссии,чем лавку протирать в баварии
0
0
0
Ответ <Inter>
Бавария забрала Ито, а Боруссия Гирасси и Антона. Штутгарту будет тяжело в предстоящем сезоне
Там ещё Крис Фюрих уже думает покинуть клуб.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий