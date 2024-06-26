Гирасси согласился перейти в «Боруссию», клуб выплатит 17,5 млн евро отступных. Форвард «Штутгарта» – 2-й бомбардир Бундеслиги после Кейна
Серу Гирасси близок к переходу в дортмундскую «Боруссию».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, дортмундцы вели переговоры с нападаюшим «Штутгарта» в течение нескольких месяцев, прежде чем Гирасси дал согласие на переход. Ожидается, что в ближайшее время начнутся переговоры между клубами – «Боруссия» готова выплатить отступные игрока в размере 17,5 млн евро.
В минувшем сезоне Гирасси стал вторым бомбардиром Бундеслиги, уступив лишь Харри Кейну – в 28 матчах за «Штутгарт» форвард отметился 28 голами и 2 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.
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Аааа, погодите...
"Если руководство N-команды не предпринимает никакие попытки удержать игроков у которых ещё несколько лет контракта, то почему игроки должны беспокоиться за судьбу клуба?" этот аргумент не подходит для Баварии в прошлом, когда он действительно покупала игроков из Бундеслиги?
Надеюсь, что его последний сезон в Штутгарте не единичный случай и влияние тренера, сможет удержать эту планку в Дортмунде и не станет очередным Модестом.
Штутгарт уже разобрали, смысл там ему оставаться? Если останется в клубе, который уже разобрали, и не покажет прошлогоднюю стату, то ему никто ему жирный контракт и подписной бонус не даст.
И под личными амбициями подразумевается играть в старте в большом клубе, а не сидеть под условным Кейном.