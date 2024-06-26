Гирасси согласился перейти в «Боруссию», клуб выплатит 17,5 млн евро отступных. Форвард «Штутгарта» – 2-й бомбардир Бундеслиги после Кейна

Серу Гирасси близок к переходу в дортмундскую «Боруссию».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, дортмундцы вели переговоры с нападаюшим « » в течение нескольких месяцев, прежде чем Гирасси дал согласие на переход. Ожидается, что в ближайшее время начнутся переговоры между клубами – « » готова выплатить отступные игрока в размере 17,5 млн евро.

В минувшем сезоне стал вторым бомбардиром Бундеслиги, уступив лишь Харри Кейну – в 28 матчах за «Штутгарт» форвард отметился 28 голами и 2 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

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