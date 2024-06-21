«Боруссия» за 22 млн евро покупает защитника сборной Германии Антона у «Штутгарта»

Вальдемар Антон близок к переходу в «Боруссию».

По данным журналиста , дортмундцы активировали опцию выкупа защитника сборной Германии за 22 млн евро и проинформировали « » о запущенном трансферном процессе.

27-летний футболист подпишет с новой командой четырехлетний контракт. Все условия уже согласованы.

В Бундеслиге-2023/24 провел 33 игры и сделал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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