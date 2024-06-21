«Боруссия» за 22 млн евро покупает защитника сборной Германии Антона у «Штутгарта»

Теги Боруссия Дортмунд Штутгарт бундеслига Германия возможные трансферы Вальдемар Антон деньги Фабрицио Романо Футбол

Вальдемар Антон близок к переходу в «Боруссию».

По данным журналиста Фабрицио Романо, дортмундцы активировали опцию выкупа защитника сборной Германии за 22 млн евро и проинформировали «Штутгарт» о запущенном трансферном процессе.

27-летний футболист подпишет с новой командой четырехлетний контракт. Все условия уже согласованы.

В Бундеслиге-2023/24 Антон провел 33 игры и сделал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Толян у них уже был, теперь за Антона взялись
+74
0
+74
Наш слоняра Вова Антонов💪💪💪
+45
-6
+39
— Антон.
— А по отчеству?
— Для Вас — просто Антон. Отчество я приберегаю для подчинённых.
©
+19
0
+19
Ответ kk.abb
А мог за сборную России играть.
Хорошо мозгов хватило этого не делать)
+14
-2
+12
Опять Бавария ослабляет конкурентов......
+7
-1
+6
Ответ tequilagwap
Наш слоняра Вова Антонов💪💪💪
Вова Рипцов он :) антон это по матери
+6
0
+6
Кто будет последним уходить - пусть выключит свет.
А если серьезно, мне как поклоннику швабов безумно обидно, что такую команду растаскивают на куски. Но руководство само виновато прописав такие отступные за игроков - должно быть готово к таким финтам.
+5
0
+5
Ответ Н.Ф.
— Антон. — А по отчеству? — Для Вас — просто Антон. Отчество я приберегаю для подчинённых. ©
Выкладывайте, Антон, выкладывайте..
+4
0
+4
Ответ S H A R K
Будет чудо, если к концу кто-то из состава минувшего сезона остнется. Антон и Ито ушли, Гирраси и Фюрих точно уйдут. Ундав, Нюбель аренда была. Миттельштад, Вагноман, Стиллер, Миллот под вопросом. Возможно тоже уйдут. В общем сочувствую фанатам Швабов. Впервые за долгое время команда выглядела симпатичной, сильной, и тут же его разобрали на куски.
Вся надежда остаётся на тренера. Смог же он серьезно поднять уровень игрокам, которые считались средними. Сейчас ему на сдачу привезут новую партию таких же игроков. Но главный минус в том что почти весь этот состав искал себя несколько лет и они были сыграны. А сейчас мало того что будет адаптация, так и сходу всем придется выходить на новый уровень - и тут вопрос, получится или нет.
+3
0
+3
А мог за сборную России играть.
+3
-1
+2
Ответ tequilagwap
Наш слоняра Вова Антонов💪💪💪
Слоняра у них уже есть
+3
-1
+2
Ответ ERNST
Не ваш, а узбеков.
родители то у него русские, в узбекистане он только родился
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Миронов
Бавария слабая
🧯🧯🧯🧯
+1
0
+1
Антон провел хороший сезон. Но как он и другие игроки проявят себя за пределами системы Хённеса? Все они игроки, которые вчера были на грани вылета в пердив.
Так что ещё не факт, что все они заиграют в других клубах. Поэтому трансфер Антона мне кажется сомнительным...
+1
0
+1
Узбеков в БД ещё не было 😇😁
+4
-3
+1
как обычно, мухи разграбляют конкурентов, за бесценок собирая всё, что блестит. ничего нового
+1
0
+1
Ответ Alex_Prinz
Кто будет последним уходить - пусть выключит свет. А если серьезно, мне как поклоннику швабов безумно обидно, что такую команду растаскивают на куски. Но руководство само виновато прописав такие отступные за игроков - должно быть готово к таким финтам.
Будет чудо, если к концу кто-то из состава минувшего сезона остнется. Антон и Ито ушли, Гирраси и Фюрих точно уйдут.
Ундав, Нюбель аренда была.
Миттельштад, Вагноман, Стиллер, Миллот под вопросом. Возможно тоже уйдут.
В общем сочувствую фанатам Швабов. Впервые за долгое время команда выглядела симпатичной, сильной, и тут же его разобрали на куски.
0
0
0
Ответ S H A R K
Отступные.
тем не менее, до сих пор, 20-40 млн для околотоповых или топовых футболистов...сейчас...это уж слишком низкие.
0
0
0
Ответ Роман Щитов
хммм...Германия удивляет ценами...
Отступные.
0
0
0
Ответ Roman Araslanov
А когда-то хотели натурализовать. Удачи.
так могут еще...
0
0
0
Ответ S H A R K
Антон провел хороший сезон. Но как он и другие игроки проявят себя за пределами системы Хённеса? Все они игроки, которые вчера были на грани вылета в пердив. Так что ещё не факт, что все они заиграют в других клубах. Поэтому трансфер Антона мне кажется сомнительным...
Верное замечание) посмотрим теперь )
0
0
0
Ответ S H A R K
Этот состав Штутгарта почти полностью Мислинтат собрал. А его уже как бы полтора года назад ушёл и недавно вернулся Дортмунд. Так что справится ли текущий спортдир Штутгарта с трансферами, это уже другой вопрос.
Справедливости ради - Миттельштэд, Нюбель, Штиллер, Ундав - это уже текущий спортидир привёл, посмотрим..
0
0
0
Ответ Alex_Prinz
Вся надежда остаётся на тренера. Смог же он серьезно поднять уровень игрокам, которые считались средними. Сейчас ему на сдачу привезут новую партию таких же игроков. Но главный минус в том что почти весь этот состав искал себя несколько лет и они были сыграны. А сейчас мало того что будет адаптация, так и сходу всем придется выходить на новый уровень - и тут вопрос, получится или нет.
Этот состав Штутгарта почти полностью Мислинтат собрал. А его уже как бы полтора года назад ушёл и недавно вернулся Дортмунд.
Так что справится ли текущий спортдир Штутгарта с трансферами, это уже другой вопрос.
0
0
0
Антон родился в Узбекистане.
0
0
0
Ответ kk.abb
А мог за сборную России играть.
Не мог он за Россию играть, только за Узбекистан.
0
0
0
Ответ kk.abb
А мог за сборную России играть.
А мог еще и за Узбекистан играть)
0
0
0
"Это похороны"
0
0
0
Ответ tequilagwap
Наш слоняра Вова Антонов💪💪💪
Так он русский!
0
0
0
А когда-то хотели натурализовать. Удачи.
0
0
0
хммм...Германия удивляет ценами...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий