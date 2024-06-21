«Боруссия» за 22 млн евро покупает защитника сборной Германии Антона у «Штутгарта»
Вальдемар Антон близок к переходу в «Боруссию».
По данным журналиста Фабрицио Романо, дортмундцы активировали опцию выкупа защитника сборной Германии за 22 млн евро и проинформировали «Штутгарт» о запущенном трансферном процессе.
27-летний футболист подпишет с новой командой четырехлетний контракт. Все условия уже согласованы.
В Бундеслиге-2023/24 Антон провел 33 игры и сделал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
— А по отчеству?
— Для Вас — просто Антон. Отчество я приберегаю для подчинённых.
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А если серьезно, мне как поклоннику швабов безумно обидно, что такую команду растаскивают на куски. Но руководство само виновато прописав такие отступные за игроков - должно быть готово к таким финтам.
Так что ещё не факт, что все они заиграют в других клубах. Поэтому трансфер Антона мне кажется сомнительным...
Ундав, Нюбель аренда была.
Миттельштад, Вагноман, Стиллер, Миллот под вопросом. Возможно тоже уйдут.
В общем сочувствую фанатам Швабов. Впервые за долгое время команда выглядела симпатичной, сильной, и тут же его разобрали на куски.
Так что справится ли текущий спортдир Штутгарта с трансферами, это уже другой вопрос.