«Штутгарт» рассматривает Фюллькруга как замену Гирасси
Никлас Фюллькруг может покинуть дортмундскую «Боруссию» этим летом.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Штутгарт» сделал запрос по поводу 31-летнего нападающего.
Клуб рассматривает возможность приобретения Фюллькурга, однако конкретного предложения пока не поступало.
Будущее немца в «Боруссии» остается неопределенным, несмотря на выгодный контракт до 2026 года.
Это связано с тем, что дортмундцы хотят подписать форварда «Штутгарта» Серу Гирасси. Реализация трансфера пока под вопросом, Фюллькруг хочет полностью сосредоточиться на Евро.
Также интерес к форварду проявляют команды из Италии и Испании.
В минувшем сезоне Фюллькруг провел 31 матч, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Его статистика – здесь.
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