«Штутгарт» рассматривает Фюллькруга как замену Гирасси

Теги Боруссия Дортмунд Штутгарт бундеслига Германия возможные трансферы Никлас Фюллькруг Серу Гирасси Футбол

Никлас Фюллькруг может покинуть дортмундскую «Боруссию» этим летом.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Штутгарт» сделал запрос по поводу 31-летнего нападающего.

Клуб рассматривает возможность приобретения Фюллькурга, однако конкретного предложения пока не поступало.

Будущее немца в «Боруссии» остается неопределенным, несмотря на выгодный контракт до 2026 года.

Это связано с тем, что дортмундцы хотят подписать форварда «Штутгарта» Серу Гирасси. Реализация трансфера пока под вопросом, Фюллькруг хочет полностью сосредоточиться на Евро.

Также интерес к форварду проявляют команды из Италии и Испании.

В минувшем сезоне Фюллькруг провел 31 матч, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Его статистика – здесь.

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