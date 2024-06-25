«Штутгарт» рассматривает Фюллькруга как замену Гирасси

Никлас Фюллькруг может покинуть дортмундскую «Боруссию» этим летом.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, « » сделал запрос по поводу 31-летнего нападающего.



Клуб рассматривает возможность приобретения Фюллькурга, однако конкретного предложения пока не поступало.

Будущее немца в « » остается неопределенным, несмотря на выгодный контракт до 2026 года.

Это связано с тем, что дортмундцы хотят подписать форварда «Штутгарта» . Реализация трансфера пока под вопросом, хочет полностью сосредоточиться на Евро.

Также интерес к форварду проявляют команды из Италии и Испании.

В минувшем сезоне Фюллькруг провел 31 матч, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Его статистика – здесь.

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