Бородюк стал старшим тренером академии «Локо»

Теги Локомотив Александр Бородюк премьер-лига Россия Сборная России по футболу детский футбол Футбол

Александр Бородюк назначен на должность старшего тренера академии «Локо».

До вступления в новую должность Бородюк работал в сборных России и Казахстана, тренировал «Крылья Советов», «Торпедо», «Кайрат», «Хорн», а также занимал должность спортивного директора в московских «Динамо» и «Торпедо».

«Мне очень приятно, что «Локомотив», за который я выступал и брал с ним Кубок страны, обратил внимание на мою кандидатуру в качестве старшего тренера академии.

Пришло время передать весь свой опыт талантливому поколению тренеров, многие из которых только начинают карьеру, а также молодым воспитанникам академии.

Из переговоров, предшествующих назначению, я окончательно убедился в серьезности и амбициозности Департамента развития молодежного футбола, который ставит перед собой самые высокие цели по воспитанию и подготовке футболистов для основной команды. Вместе постараемся реализовать поставленные задачи руководством», – отметил 61-летний специалист.

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2 комментария
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А зачем. Его час славы был когда кофе Гусу приносил.
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