Бородюк стал старшим тренером академии «Локо»
Александр Бородюк назначен на должность старшего тренера академии «Локо».
До вступления в новую должность Бородюк работал в сборных России и Казахстана, тренировал «Крылья Советов», «Торпедо», «Кайрат», «Хорн», а также занимал должность спортивного директора в московских «Динамо» и «Торпедо».
«Мне очень приятно, что «Локомотив», за который я выступал и брал с ним Кубок страны, обратил внимание на мою кандидатуру в качестве старшего тренера академии.
Пришло время передать весь свой опыт талантливому поколению тренеров, многие из которых только начинают карьеру, а также молодым воспитанникам академии.
Из переговоров, предшествующих назначению, я окончательно убедился в серьезности и амбициозности Департамента развития молодежного футбола, который ставит перед собой самые высокие цели по воспитанию и подготовке футболистов для основной команды. Вместе постараемся реализовать поставленные задачи руководством», – отметил 61-летний специалист.
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