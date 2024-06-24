Бородюк об РПЛ после отстранения: «Сильного ухудшения не увидел. Понравилось, что трибуны были заполнены, несмотря на Fan ID, борьба внизу таблицы до самого конца»
Александр Бородюк оценил уровень российского футбола после дисквалификации.
– Какие принципиальные изменения произошли во внутреннем чемпионате после изоляции?
– Мне очень понравилось, что в чемпионате была настоящая борьба за золотые медали. Такого давно не было. Понравилось, что, несмотря на Fan ID, были заполненные трибуны. Не думаю, что Fan ID прижился – активные болельщики все равно с каким-то недопониманием относятся к этой истории. Однако все равно на трибунах была прекрасная атмосфера.
Понравилось, что была борьба внизу таблицы до самого конца. Также очень понравились стыковые матчи. Я бы хотел сказать хорошие слова по спортивной составляющей в адрес «Акрона». Да, они будут играть не в Жигулевске, а в Самаре, но команда на футбольном поле заслужила это место в РПЛ. Неважно, есть у них стадион или нет. На первое место всегда нужно ставить спортивную составляющую.
– Уровень футбола в РПЛ просел после бана?
– Я не увидел сильного ухудшения уровня нашего футбола. Главная проблема – отсутствие возможности сравнить уровень. Мы не можем сейчас сказать, как бы мы сыграли на Евро, чемпионате мира, в Лиге чемпионов и так далее, – сказал бывший тренер сборной России.
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