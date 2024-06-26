Экс-тренер «Ромы» Ди Франческо возглавил «Венецию». Он сменил Ваноли

Теги серия А Италия Венеция Эузебио Ди Франческо Паоло Ваноли Футбол

«Венеция» объявила о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил Эузебио Ди Франческо. Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26. Эузебио сменил на этом посту Паоло Ваноли, который перешел в «Торино».

Ранее Ди Франческо тренировал «Сассуоло», «Рому», «Сампдорию», «Кальяри» и «Верону». Его последним клубом был «Фрозиноне».

По итогам сезона-2023/24 «Венеция» вернулась в Серию А.

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3 комментария
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Ответ DrunkGonzo
а куда тренер выведший в сериал делся
в Торино ушел
+4
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+4
Хороший тренер.Надеюсь все получится!
+1
0
+1
а куда тренер выведший в сериал делся
0
0
0
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