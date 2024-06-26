Экс-тренер «Ромы» Ди Франческо возглавил «Венецию». Он сменил Ваноли

«Венеция» объявила о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил . Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26. Эузебио сменил на этом посту , который перешел в «Торино».

Ранее Ди Франческо тренировал «Сассуоло», «Рому», «Сампдорию», «Кальяри» и «Верону». Его последним клубом был «Фрозиноне».

По итогам сезона-2023/24 « » вернулась в Серию А.

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