Экс-тренер «Ромы» Ди Франческо возглавил «Венецию». Он сменил Ваноли
«Венеция» объявила о назначении нового главного тренера.
Команду возглавил Эузебио Ди Франческо. Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26. Эузебио сменил на этом посту Паоло Ваноли, который перешел в «Торино».
Ранее Ди Франческо тренировал «Сассуоло», «Рому», «Сампдорию», «Кальяри» и «Верону». Его последним клубом был «Фрозиноне».
По итогам сезона-2023/24 «Венеция» вернулась в Серию А.
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