Ваноли ушел из «Венеции». Он вывел клуб в Серию А

Паоло Ваноли ушел с поста главного тренера «Венеции».

Напомним, экс-тренер «Спартака» возглавлял итальянский клуб с 2022 года. Под его руководством « » вернулась в Серию А после двух лет во втором дивизионе, обыграв «Кремонезе» по сумме двух матчей плей-офф (0:0, 1:0).

Сегодня «Венеция» объявила о расторжении контракта с по взаимному согласию сторон.

«Венеция» выражает искреннюю благодарность Паоло Ваноли и всему персоналу за достигнутые результаты, такие как участие в плей-офф Серии Б в его первом сезоне после потрясающего камбэка и выход в Серию А, который навсегда останется в истории клуба.

Благодаря своему темпераменту и профессионализму Ваноли смог воплотить дух «Венеции», улучшив состав команды и решительно способствуя созданию прочной связи между клубом и болельщиками. Удачи, Мистер», – говорится в заявлении клуба.

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