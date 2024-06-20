Ваноли ушел из «Венеции». Он вывел клуб в Серию А

Теги серия А Италия отставки Венеция Паоло Ваноли Футбол

Паоло Ваноли ушел с поста главного тренера «Венеции».

Напомним, экс-тренер «Спартака» возглавлял итальянский клуб с 2022 года. Под его руководством «Венеция» вернулась в Серию А после двух лет во втором дивизионе, обыграв «Кремонезе» по сумме двух матчей плей-офф (0:0, 1:0). 

Сегодня «Венеция» объявила о расторжении контракта с Паоло Ваноли по взаимному согласию сторон.

«Венеция» выражает искреннюю благодарность Паоло Ваноли и всему персоналу за достигнутые результаты, такие как участие в плей-офф Серии Б в его первом сезоне после потрясающего камбэка и выход в Серию А, который навсегда останется в истории клуба.

Благодаря своему темпераменту и профессионализму Ваноли смог воплотить дух «Венеции», улучшив состав команды и решительно способствуя созданию прочной связи между клубом и болельщиками. Удачи, Мистер», – говорится в заявлении клуба.

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10 комментариев
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Он переходит в Торино!
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Ответ Тиджани Бабангида
Может быть в этом случае у Черышева получится заиграть в «Венеции»
Он тоже ушёл. Была новость.
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На повышение?
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А что с Черышевым дальше?
Ваноли его жёстко на лавку усадил.
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Очень жаль.Спасибо за все!
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Ответ Игорь Брага
Неустойка сколько?
Заплатили за него в Турине 1 млн. евро
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Ответ deligy
Заплатили за него в Турине 1 млн. евро
А Юрич куда?
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Ответ Сергей Орлов
А Юрич куда?
Не видел , может в свободное плавание без команды.
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