Кюизанс перешел в «Герту», подписав контракт на 3 года. Экс-игрок «Баварии» продолжит выступать во второй Бундеслиге

Микаэль Кюизанс перешел в «Герту», подписав контракт на 3 года.

Таким образом, 24-летний футболист покинул «Венецию», вернувшуюся в Серию А по итогам сезона, и продолжит выступать во второй Бундеслиге.

В минувшем сезоне он провел 23 матча за « », отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Он играл за команду на правах аренды. Полная статистика игрока доступна здесь.

Напомним, два года назад предлагал «Баварии» за 10 млн евро. Однако игрок предпочел «Венецию», куда перешел за 4,5 млн евро.

Фото: сайт «Герты».

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