Экс-тренер «Спартака» Ваноли в среду подпишет контракт с «Торино». С «Венецией» договорились о компенсации

Паоло Ваноли станет преемником Ивана Юрича на посту главного тренера «Торино».

Работавший в «Спартаке» специалист в среду подпишет контракт, рассчитанный на два сезона, сообщает инсайдер .

Ваноли возглавляет «Венецию» с 2022 года. После нескольких встреч и этапов переговоров клубам удалось договориться о компенсации.

« » сыграет в Серии А впервые с сезона-2021/22. « » в завершившемся чемпионате стал 9-м.

Ваноли вернул «Венецию» в Серию А: отметили водным парадом, прыгали в канал! А в какой они форме?