Экс-тренер «Спартака» Ваноли в среду подпишет контракт с «Торино». С «Венецией» договорились о компенсации

Теги Спартак Торино серия А Италия Венеция Джанлука Ди Марцио Паоло Ваноли Футбол

Паоло Ваноли станет преемником Ивана Юрича на посту главного тренера «Торино».

Работавший в «Спартаке» специалист в среду подпишет контракт, рассчитанный на два сезона, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Ваноли возглавляет «Венецию» с 2022 года. После нескольких встреч и этапов переговоров клубам удалось договориться о компенсации.

«Венеция» сыграет в Серии А впервые с сезона-2021/22. «Торино» в завершившемся чемпионате стал 9-м.

Ваноли вернул «Венецию» в Серию А: отметили водным парадом, прыгали в канал! А в какой они форме?

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22 комментария
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После лучшей тренерской школы, Ваноли обречен на успех
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Зачем вы так с Мостовым, не бережете гения
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Вот погнали: Карерра чемпион, Тедеско в Бельгии, Ваноли в Торино, Руй в Египте, Якин в Швейцарии, Эмери в Астон Вилла, Абаскаль думаю скоро найдет работу. Лаудруп отказался от сборной Дании и закончил с тренерством.
Алень - в единой России, Кононов в Торпедо. Валера в сборной.
Гершкович хочет собирать деньги на развитие Аленичева.
Мостовой на телефоне...
+17
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Ответ tzasasa
Зачем вы так с Мостовым, не бережете гения
А что с Мостовым? Ваноли играл еще как, кубок УЕФА взял, до сборной дорос
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Спартак продвигает....это вам не гос клубы,с админ ресурсами
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Ответ Valentin Kompaneytsev
Спартак не был бесполезным для Ваноли. Его времяпрепровождения в Спартаке оказало на его тренерскую работу позитивное влияние.
Зайдите на ТМ ради интереса и посмотрите, кого мы продали, Кофрие который не хуже Дуарте на мой взгляд. Всё.
Кого мы купили? Там куча народа на две команды это полный провал. Это какое-то отмывание бабла. Сказки про то что цель у нас одна уже надоели, молодежь уходит за копейки, на скамейке сидят люди с контрактами в рамках бюджета клуба РПЛ из середины таблицы. Это шапито, цирк. Я не вижу никакой последовательной политики развития клуба. Есть бюджет и мы его осваиваем, в лучших традициях жанра. Амарала видимо задвинули как и всех остальных варягов, рулят "эффективные" менеджеры. Играют футболисты половину которых нужно по хорошему просто убирать из команды, этот сезон без усиления, т.к. даже если кого-то сейчас подписать, то сразу он не заиграет, а нужен не один игрок в центр поля, там сейчас лучший Мартинс по whoscored, и то как я понял от него решили избавляться. Какое чемпионство? Болтаться будем в середине таблицы.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Зайдите на ТМ ради интереса и посмотрите, кого мы продали, Кофрие который не хуже Дуарте на мой взгляд. Всё. Кого мы купили? Там куча народа на две команды это полный провал. Это какое-то отмывание бабла. Сказки про то что цель у нас одна уже надоели, молодежь уходит за копейки, на скамейке сидят люди с контрактами в рамках бюджета клуба РПЛ из середины таблицы. Это шапито, цирк. Я не вижу никакой последовательной политики развития клуба. Есть бюджет и мы его осваиваем, в лучших традициях жанра. Амарала видимо задвинули как и всех остальных варягов, рулят "эффективные" менеджеры. Играют футболисты половину которых нужно по хорошему просто убирать из команды, этот сезон без усиления, т.к. даже если кого-то сейчас подписать, то сразу он не заиграет, а нужен не один игрок в центр поля, там сейчас лучший Мартинс по whoscored, и то как я понял от него решили избавляться. Какое чемпионство? Болтаться будем в середине таблицы.
Печально всё это, но я с Вами согласен. Вопросы к руководству Спартака никуда не денутся. Пока не придёт личность, способная изменить вектор развития клуба с учётом всех направлений его существования.
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Ответ Valentin Kompaneytsev
Печально всё это, но я с Вами согласен. Вопросы к руководству Спартака никуда не денутся. Пока не придёт личность, способная изменить вектор развития клуба с учётом всех направлений его существования.
Действительно печально, неужели никому не нужен результат или хотя бы успешный бизнес проект. Пусть бы мы были вторыми, но растили молодёжь, выгодно её продавали и при этом показывали зубы в игре с конкурентами. Разочарование, так можно описать эпоху Федуна, да и эпоху постФедуна видимо то же.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Действительно печально, неужели никому не нужен результат или хотя бы успешный бизнес проект. Пусть бы мы были вторыми, но растили молодёжь, выгодно её продавали и при этом показывали зубы в игре с конкурентами. Разочарование, так можно описать эпоху Федуна, да и эпоху постФедуна видимо то же.
Вы подняли тему, к которой я не равнодушен ( болею за Спартак 69 лет). Я неудомеваю действиями руководства Спартака, более того, они раздражают своими непрофессиональными подходами к решению, казалось бы простых, элементарных вопросов (приглашение тренеров, трансферы и т.д...). Вам успехов.
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Спартак не был бесполезным для Ваноли. Его времяпрепровождения в Спартаке оказало на его тренерскую работу позитивное влияние.
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Удачи, Паоло!!!
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Блин, точно. Ваноли же ещё нас тренировал. Сколько уже этих ванолей было, всех и не упомнишь )
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Вы в своём уме? Какое позитивное влияние? Самое неадекватное руководство, самая убогая трансферная политика. Практически все тренера зарубежные или в сборных или в топ-5.
К счастью я ещё в своём уме ( на 85-м успешно ещё занимаюсь изучением английского яцыка). Что касается позитивного влияния на Ваноли за время присутствия в Спартаке то, имел ввиду известность и авторитет клуба. Вам советую быть более корректным и подумать прежде чем, что то сказать.
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Ответ FRE3StYLER
где Шавло, Рианчо, Ледяхов, Слишкович? ну и Стаса в Казахстане подзабыл)))
Шавло тренером был? Моё упущение:))). Рианчо и Слишкович это и.о. Ледяхова упустил, но тогда надо и Скалу вспоминать а это было очень давно.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Вот погнали: Карерра чемпион, Тедеско в Бельгии, Ваноли в Торино, Руй в Египте, Якин в Швейцарии, Эмери в Астон Вилла, Абаскаль думаю скоро найдет работу. Лаудруп отказался от сборной Дании и закончил с тренерством. Алень - в единой России, Кононов в Торпедо. Валера в сборной. Гершкович хочет собирать деньги на развитие Аленичева. Мостовой на телефоне...
Изложено четко.
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