Экс-тренер «Спартака» Ваноли в среду подпишет контракт с «Торино». С «Венецией» договорились о компенсации
Паоло Ваноли станет преемником Ивана Юрича на посту главного тренера «Торино».
Работавший в «Спартаке» специалист в среду подпишет контракт, рассчитанный на два сезона, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Ваноли возглавляет «Венецию» с 2022 года. После нескольких встреч и этапов переговоров клубам удалось договориться о компенсации.
«Венеция» сыграет в Серии А впервые с сезона-2021/22. «Торино» в завершившемся чемпионате стал 9-м.
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Кого мы купили? Там куча народа на две команды это полный провал. Это какое-то отмывание бабла. Сказки про то что цель у нас одна уже надоели, молодежь уходит за копейки, на скамейке сидят люди с контрактами в рамках бюджета клуба РПЛ из середины таблицы. Это шапито, цирк. Я не вижу никакой последовательной политики развития клуба. Есть бюджет и мы его осваиваем, в лучших традициях жанра. Амарала видимо задвинули как и всех остальных варягов, рулят "эффективные" менеджеры. Играют футболисты половину которых нужно по хорошему просто убирать из команды, этот сезон без усиления, т.к. даже если кого-то сейчас подписать, то сразу он не заиграет, а нужен не один игрок в центр поля, там сейчас лучший Мартинс по whoscored, и то как я понял от него решили избавляться. Какое чемпионство? Болтаться будем в середине таблицы.