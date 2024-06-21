Олисе решил перейти в «Баварию» из «Пэлас». Им интересовались «МЮ», «Ман Сити» и «Челси»

Майкл Олисе решил перейти в «Баварию».

По информации The Athletic, вингер « » намерен перейти в мюнхенский клуб. Теперь « » должна согласовать трансфер с «Пэлас».

Интерес к 22-летнему игроку проявляли « », « » и « ».

В контракте указаны отступные – 60 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне АПЛ Майкл провел 19 матчей, в которых отметился 10 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?