Олисе решил перейти в «Баварию» из «Пэлас». Им интересовались «МЮ», «Ман Сити» и «Челси»
Майкл Олисе решил перейти в «Баварию».
По информации The Athletic, вингер «Кристал Пэлас» намерен перейти в мюнхенский клуб. Теперь «Бавария» должна согласовать трансфер с «Пэлас».
Интерес к 22-летнему игроку проявляли «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
В контракте Олисе указаны отступные – 60 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне АПЛ Майкл провел 19 матчей, в которых отметился 10 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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