Олисе решил перейти в «Баварию» из «Пэлас». Им интересовались «МЮ», «Ман Сити» и «Челси»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Кристал Пэлас Майкл Олисе Футбол

Майкл Олисе решил перейти в «Баварию».

По информации The Athletic, вингер «Кристал Пэлас» намерен перейти в мюнхенский клуб. Теперь «Бавария» должна согласовать трансфер с «Пэлас».

Интерес к 22-летнему игроку проявляли «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

В контракте Олисе указаны отступные – 60 миллионов фунтов. 

В прошлом сезоне АПЛ Майкл провел 19 матчей, в которых отметился 10 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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27 комментариев
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Вспомнился Секу Олисе из ЦСКА
+19
-1
+18
Ответ Jemshit.9393
жалко, надеялся на то что перейдёт в Челси!
Ты ему зла желаешь ?)
+21
-4
+17
Манчестер Юнайтед 🗿🗿🗿
+9
-2
+7
жалко, надеялся на то что перейдёт в Челси!
+9
-5
+4
Крутейший трансфер, в Баварии уже ни одного нормального вингера не осталось
+4
0
+4
Пожелаем Олисе прекрасного далеко в Баварии!
+2
0
+2
Ответ Андрей Долгов
Вспомнился Секу Олисе из ЦСКА
Не вспомнился, а нашёлся, наконец
+2
0
+2
Бавария что то и Олисе хочет и Симонса, это при том что в клубе есть Мусиала, Сане, Гнабри, Коман, Тель. И это все по сути на две позиции, потому что в старте железные игроки основы Кейн и Мусиала
+1
0
+1
Ответ Михо
Бавария что то и Олисе хочет и Симонса, это при том что в клубе есть Мусиала, Сане, Гнабри, Коман, Тель. И это все по сути на две позиции, потому что в старте железные игроки основы Кейн и Мусиала
Сане, Гнабри(толстяк модный), вечно поломанный Коман все на выход.
+1
0
+1
Ответ Андрей Долгов
Вспомнился Секу Олисе из ЦСКА
эх молодежь, почему не Санди поигравший в Боруссии?
+1
0
+1
Ответ Михо
Бавария что то и Олисе хочет и Симонса, это при том что в клубе есть Мусиала, Сане, Гнабри, Коман, Тель. И это все по сути на две позиции, потому что в старте железные игроки основы Кейн и Мусиала
Мусиала десятка, Олисе справа играет, а там только усики всея Германии-Сане, который окончательно одеревенел. Компани же тренер, у него левша всегда справа
0
0
0
Думаю для всех так будет лучше )
+3
-3
0
Ответ Михо
Бавария что то и Олисе хочет и Симонса, это при том что в клубе есть Мусиала, Сане, Гнабри, Коман, Тель. И это все по сути на две позиции, потому что в старте железные игроки основы Кейн и Мусиала
Мусиала больше десятка, но среди вингеров есть Сарагоса. Ещё Дэвис поигрывает время от времени. Если придут и Олисе, и Симонс, то минус Коман и Гнабри+аренда для Сарагосы
0
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Ответ Роман Щитов
эх молодежь, почему не Санди поигравший в Боруссии?
Ну потому что кроме гола Испанцам его нигде и не вспомнишь.
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Ответ Андрей Долгов
Вспомнился Секу Олисе из ЦСКА
Даже помню как он возил Коэнтрао в игре с Реалом )
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Ответ Максим Черкашин
Манчестер Юнайтед 🗿🗿🗿
ФФП 🥸
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Ответ Максим Черкашин
Манчестер Юнайтед 🗿🗿🗿
Боуэна пусть берут
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Ответ Jemshit.9393
почему зла, Челси с молодыми хорошо работает, (сам болельщик Челси)
Пока я вижу что за 2 года один молодой игрок спрогресировал палмер и Гюсто могу похвалить за старание больше никого не выделю
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Не нужен этот хрусталь Челси за такие деньги. У Челси есть 3 вингера + Нкунку, а летом 2025 придут Эстеван, Паэс
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Бомбичейский игрок. Берите сразу и Матета, а к НГ и Гласнера пригласите.)) Точно не прогадаете.)
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Очень жаль что в прошлом году не получилось его подписать в Челси , а в этом Палмер выстрелил, поэтому к сожалению прям острой необходимости в его трансфере в Челси нет иза похожего на него Палмера и других талантов которые тоже будут претендовать на его позицию ( Эстеван, Кендри Паэс) . А Бавария получает топ талант иза того что в Челси уже перебор талантов на его позиции
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Виейра - Олисе- Галллахер. А ведь это все было в Кройдоне.
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Тише тише, спугнёте.
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