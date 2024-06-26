Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого разгромил «Мэйчжоу Хакка»
«Шанхай Шеньхуа» разгромил «Мэйчжоу Хакка» в 16-м туре чемпионата Китая.
Команда Леонида Слуцкого отстает в турнирной таблице от лидирующего «Шанхай Порт» на два очка.
Чемпионат Китая
16-й тур
- Дата проведения
- 26 июня, 14.00, «Shanghai Stadium»
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Шанхай Шеньхуа –
Бао Ясюн, Манафа, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Сюй Хаоян, У Си, Тейшейра (Юй Ханьчао, 64), Амаду, Гао Тяньи (Ван Хайцзянь, 64), Малеле (Дай Вай-Цун, 86), Андре Луис (Се Пэнфэй, 79).
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Мэйчжоу Хакка –
Го Цюаньбо, Моррис (Ляо Цзюньцзянь, 46), Tian, Ян Иху (Жао Вэйхуэй, 75), Li, Чэнь Чжэчао (Wei, 46), Li, Ван Цзя’нань, Родриго Энрике (Инь Цунъяо, 64), Ян Чаошэн, Rooney Eva (Конрад, 82).
- Предупреждение:
- Сюй Хаоян (90+1).
Смотрите на Спортсе следующий домашний матч «Шанхая» Слуцкого – 6 июля против «Шаньдун Тайшань». Игру прокомментируют Артем Терентьев и Иван Зуенко.
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