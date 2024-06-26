Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого разгромил «Мэйчжоу Хакка»

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«Шанхай Шеньхуа» разгромил «Мэйчжоу Хакка» в 16-м туре чемпионата Китая.

Команда Леонида Слуцкого отстает в турнирной таблице от лидирующего «Шанхай Порт» на два очка.

Чемпионат Китая

16-й тур

Шанхай Шеньхуа – Мэйчжоу Хакка 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
26 июня, 14.00, «Shanghai Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Малеле, 2:0 – 49 Малеле, 3:0 – 88 Се Пэнфэй.
Шанхай ШеньхуаБао Ясюн, Манафа, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Сюй Хаоян, У Си, Тейшейра (Юй Ханьчао, 64), Амаду, Гао Тяньи (Ван Хайцзянь, 64), Малеле (Дай Вай-Цун, 86), Андре Луис (Се Пэнфэй, 79).
Мэйчжоу ХаккаГо Цюаньбо, Моррис (Ляо Цзюньцзянь, 46), Tian, Ян Иху (Жао Вэйхуэй, 75), Li, Чэнь Чжэчао (Wei, 46), Li, Ван Цзя’нань, Родриго Энрике (Инь Цунъяо, 64), Ян Чаошэн, Rooney Eva (Конрад, 82).
Предупреждение:
Сюй Хаоян (90+1).

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая

Смотрите на Спортсе следующий домашний матч «Шанхая» Слуцкого – 6 июля против «Шаньдун Тайшань». Игру прокомментируют Артем Терентьев и Иван Зуенко.

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2 комментария
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За Шанхай. За Лёню 🤘🤘🤘
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Ответ Александр Кудрявцев
За Шанхай. За Лёню 🤘🤘🤘
С детства.
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