Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого разгромил «Мэйчжоу Хакка»

«Шанхай Шеньхуа» разгромил «Мэйчжоу Хакка» в 16-м туре чемпионата Китая.

Команда Леонида Слуцкого отстает в турнирной таблице от лидирующего «Шанхай Порт» на два очка.

Чемпионат Китая

16-й тур

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая

Смотрите на Спортсе следующий домашний матч «Шанхая» Слуцкого – 6 июля против «Шаньдун Тайшань». Игру прокомментируют Артем Терентьев и Иван Зуенко.

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