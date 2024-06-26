«Лацио» показал домашнюю форму на сезон-2024/25 от японского бренда Mizuno

«Лацио» представил домашнюю форму на сезон-2024/25.

Экипировку для римлян изготовил японский бренд Mizuno. Форма выполнена в традиционных для « » цветах – она преимущественно голубая с вставками из белых и темно-синих полос. Шорты и гетры – белые с голубой вставкой.

Знаменитый слоган из песни фанатов «орлов» Unica Fede, Unica Passione («одна вера, одна страсть» – Спортс) изображен в веде японских идеограмм на задней части футболки под воротником.

На лицевой стороне футболки выделяется рельефная надпись S.S. Lazio, вписанная в геометрическую модель, отсылающую к 1980-м.

Фото: sslazio.it

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