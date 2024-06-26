«Лацио» показал домашнюю форму на сезон-2024/25 от японского бренда Mizuno

Теги Лацио серия А Италия игровая форма стиль Футбол

«Лацио» представил домашнюю форму на сезон-2024/25.

Экипировку для римлян изготовил японский бренд Mizuno. Форма выполнена в традиционных для «Лацио» цветах – она преимущественно голубая с вставками из белых и темно-синих полос. Шорты и гетры – белые с голубой вставкой.

Знаменитый слоган из песни фанатов «орлов» Unica Fede, Unica Passione («одна вера, одна страсть» – Спортс) изображен в веде японских идеограмм на задней части футболки под воротником.

На лицевой стороне футболки выделяется рельефная надпись S.S. Lazio, вписанная в геометрическую модель, отсылающую к 1980-м.

Фото: sslazio.it

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Приятная
+5
0
+5
Что то не могу на ней разглядеть цифры 14/88?!
+6
-4
+2
Ответ ruslan_bimbasov@icloud.com
Что то не могу на ней разглядеть цифры 14/88?!
Это на спине.
+2
0
+2
Ответ Inside 88 LW
Исконно римский клуб... когда-то был представителем Италии. Эдакий народный клуб. Теперь вся верхушка олбане. Форму шьют японцы. Что дальше? Спонсорства BLM на пол футболки не хватает только.
Каменный век давно закончился, мир изменился.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий