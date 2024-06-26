Латышонок о переходе в «Зенит»: «Я приехал бороться за честь. Хочу с первых тренировок доказать, что могу быть первым вратарем на долгие годы»

Теги Зенит премьер-лига Россия Евгений Латышонок Матч ТВ Футбол

Евгений Латышонок поделился ожиданиями от игры за «Зенит».

Сегодня петербургский клуб официально представил вратаря после трансфера из «Балтики». Футболист подписал контракт по схеме «4+1». 

«Конечно, я приехал бороться за честь. Хочется с первых тренировок доказать тренерскому штабу, что я могу на долгие годы быть первым вратарем.

С первых игр постараюсь показать хорошую игру и футбол», – сказал Латышонок.

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13 комментариев
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Ответ Electro
Будет первым номером Адамов на смену Кержаков потихоньку на тренерскую работу Все логично
мысль не закончил.

Спартак - в ПФЛ.
Просеса - на кичу.
+13
-2
+11
Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
Ване Иванову нехватает рейтинга, девятый год борется, и всë без толку.
+9
-1
+8
Будет первым номером
Адамов на смену
Кержаков потихоньку на тренерскую работу
Все логично
+7
-1
+6
Дзюбы нет, поэтому в раздевалке за честь будет легче бороться
+3
0
+3
Ответ Данил Кублицкий
Обычно футболисты едут в топ чемпионаты доказывать уровень и за меньшие деньги, так что не надо лукавить , за баблишком ты приехал !!! А теперь минусуйте 😂😂😂
Детский сад... Футболисты едут туда, где востребованы.
+3
0
+3
Ответ Electro
Будет первым номером Адамов на смену Кержаков потихоньку на тренерскую работу Все логично
И Адамов и Латышонок, как Волков воспитанники Краснодара. Адамов отлично выступал за Сочи в позатом году, Латышонок за Балтику в прошлом, но Адамов то не терял квалификацию, просто в Зените уже гораздо меньше моментов защита допускает и ему тяжелее проявлять себя...
+1
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Женя - хороший человек и классный футболист. Мы здесь в Калининграде искренне желаем ему удачи и личных успехов, где бы он теперь не играл. Его пять лет в "Балтике" были прекрасны!..
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Из новичков у него больше всего шансов сразу заиграть в основе. На Адамова в прошлом с сезоне все насмотрелись, а Кержаков продлён больше для подстраховки - его будут ставить, если оба молодых подливы напустят в шорты.
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Ответ Данил Кублицкий
Обычно футболисты едут в топ чемпионаты доказывать уровень и за меньшие деньги, так что не надо лукавить , за баблишком ты приехал !!! А теперь минусуйте 😂😂😂
Прям-таки обычно? Можно список таких обычных переходов из РПЛ, пожалуйста?
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