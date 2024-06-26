Латышонок о переходе в «Зенит»: «Я приехал бороться за честь. Хочу с первых тренировок доказать, что могу быть первым вратарем на долгие годы»

Евгений Латышонок поделился ожиданиями от игры за «Зенит».

Сегодня петербургский клуб официально представил вратаря после трансфера из «Балтики». Футболист подписал контракт по схеме «4+1».

«Конечно, я приехал бороться за честь. Хочется с первых тренировок доказать тренерскому штабу, что я могу на долгие годы быть первым вратарем.

С первых игр постараюсь показать хорошую игру и футбол», – сказал .

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