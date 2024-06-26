Зинченко открыл ресторан в Киеве вместе с женой

Александр Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве.

Ресторан называется INCH, в названии есть связь с английским словом дюйм, также, вероятно, обыграна фамилия супругов латиницей Ziinchenko.

«Наш ресторан в Киеве. Осуществили с Сашей давнюю мечту. Ждем всех в гости», – написала журналистка , жена защитника « » и сборной Украины, в инстаграме.

«Приглашаем вас разделить с нами старт большой игры концептуального проекта INCH: restaurant&bar, предлагающего совершенно новый уровень трансляции спортивных событий с эффектом трибун стадиона.

26 июня мы начнем отсчет истории INCH просмотром матча – – решающего матча для нашей сборной на Евро 2024. Every inch matter! («каждый дюйм имеет значение» – Спортс)», – говорится на странице ресторана в инстаграме.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?