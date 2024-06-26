Зинченко открыл ресторан в Киеве вместе с женой

Теги Сборная Украины по футболу премьер-лига Англия Сборная Бельгии по футболу Арсенал бизнес Евро-2024 Александр Зинченко Влада Зинченко Футбол

Александр Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве.

Ресторан называется INCH, в названии есть связь с английским словом дюйм, также, вероятно, обыграна фамилия супругов латиницей Ziinchenko.

«Наш ресторан в Киеве. Осуществили с Сашей давнюю мечту. Ждем всех в гости», – написала журналистка Влада Зинченко, жена защитника «Арсенала» и сборной Украины, в инстаграме.

«Приглашаем вас разделить с нами старт большой игры концептуального проекта INCH: restaurant&bar, предлагающего совершенно новый уровень трансляции спортивных событий с эффектом трибун стадиона.

26 июня мы начнем отсчет истории INCH просмотром матча УкраинаБельгия – решающего матча для нашей сборной на Евро 2024. Every inch matter! («каждый дюйм имеет значение» – Спортс)», – говорится на странице ресторана в инстаграме.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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39 комментариев
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Просто офигенное вложение денег !
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"ждем всех в гости". Ок. Выдвигаемся из Волчанска
+23
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Ответ Eleman SPb
они расчитывают на посещаемость в такое время или мы чего то не знаем?
Они видимо устраивают показуху, мол вот, вкладываем в бизнес на Украине, а не только в Англии кайфуем. Правда для кого ресторан не очень понятно. Наверное, для тцкашников, которые после тяжёлого трудового дня с отловом людей, будут приходить, кушать, песенки петь.
+14
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Новость такая чудесная, что комментарии не нужны) в ней все говорит само за себя.
+17
-7
+10
Если обыгрывать фамилию, тогда
Z-inch
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Слезно просим прийти и дать нам денег, заявил футболист Лондонского Арсенала
+12
-6
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Ответ Abraham
Спортс, мы прекрасно понимаем, с какой целью вы публикуете новости вот такого рода.
Внезапно для кликов, как и все другие новости
+6
0
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Думаю, что из России в этот ресторан можно попасть только на танках
+12
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+3
Ответ Spartakus1984
Вот он главный защитник страны.Ресторан могут разбомбить,пустое вложение денег.
Открывают потому что знают, что рестораны не бомбят. Это у них в прессе только вопли про мирные будынки, да от криворуких ПВО прилетает. Российские ракеты летят куда надо
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А фирменный коктейль там называется - Слеза Младенца
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+2
На цены в этом ресторане без слез не взглянешь?
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Вот он главный защитник страны.Ресторан могут разбомбить,пустое вложение денег.
+3
-1
+2
Ответ Abraham
Спортс, мы прекрасно понимаем, с какой целью вы публикуете новости вот такого рода.
И с какой же?)
+3
-1
+2
"26 июня мы начнем отсчет истории INCH просмотром матча Украина – Бельгия – решающего матча для нашей сборной на Евро 2024. Every inch matter! («каждый дюйм имеет значение» – Спортс)»"

Один из участников предстоящего матча, Ромелу Лукаку, уже одобрил такой девиз.
+2
0
+2
Ответ Wiley Fox
Комментарий удален модератором
При чём тут три дня?
+2
-1
+1
Ответ Starkom
Влоги посмотрите. Полно людей в кафе и ресторанах Киева. Пробки, толпы гуляющих. Разве что уличные генераторы мешают шумом периодически.
Тцк ещё полно
+1
0
+1
Ответ Антибаскет Поповича
"26 июня мы начнем отсчет истории INCH просмотром матча Украина – Бельгия – решающего матча для нашей сборной на Евро 2024. Every inch matter! («каждый дюйм имеет значение» – Спортс)»" Один из участников предстоящего матча, Ромелу Лукаку, уже одобрил такой девиз.
Twenty one inch matter - сказал Ромелу.
+1
0
+1
Влада Седааан, бак ла жан!
+1
0
+1
забыли добавить, "Ограничение по возрасту + 25" )
+1
0
+1
"Украина" и "стратегическое планирование бизнеса" - это уже давно почти синонимы
+3
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+1
они расчитывают на посещаемость в такое время или мы чего то не знаем?
+4
-3
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Игры БРИКС там интересно будут транслировать
+4
-3
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Совсем что ли?
+1
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ресторан с системой про видимо)
+1
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0
Жена Дюймовочка

А он Дюймсашечка
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Ответ ТрактоПоктер
А фирменный коктейль там называется - Слеза Младенца
Плач Ярославны.
+5
-5
0
Замануха для ухилянтов. ТЦК на заметку . Плакса, как может , помогает Родине! 😁
+6
-6
0
Ответ Eleman SPb
они расчитывают на посещаемость в такое время или мы чего то не знаем?
Влоги посмотрите. Полно людей в кафе и ресторанах Киева. Пробки, толпы гуляющих. Разве что уличные генераторы мешают шумом периодически.
+2
-2
0
Ответ Starkom
Влоги посмотрите. Полно людей в кафе и ресторанах Киева. Пробки, толпы гуляющих. Разве что уличные генераторы мешают шумом периодически.
Доказательство того, что Россия не воюет с мирняком. В отличии от...
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0
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Ответ Azat Kalimullin
"ждем всех в гости". Ок. Выдвигаемся из Волчанска
Комментарий удален модератором
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