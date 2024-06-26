Зинченко открыл ресторан в Киеве вместе с женой
Александр Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве.
Ресторан называется INCH, в названии есть связь с английским словом дюйм, также, вероятно, обыграна фамилия супругов латиницей Ziinchenko.
«Наш ресторан в Киеве. Осуществили с Сашей давнюю мечту. Ждем всех в гости», – написала журналистка Влада Зинченко, жена защитника «Арсенала» и сборной Украины, в инстаграме.
«Приглашаем вас разделить с нами старт большой игры концептуального проекта INCH: restaurant&bar, предлагающего совершенно новый уровень трансляции спортивных событий с эффектом трибун стадиона.
26 июня мы начнем отсчет истории INCH просмотром матча Украина – Бельгия – решающего матча для нашей сборной на Евро 2024. Every inch matter! («каждый дюйм имеет значение» – Спортс)», – говорится на странице ресторана в инстаграме.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Z-inch
Один из участников предстоящего матча, Ромелу Лукаку, уже одобрил такой девиз.
А он Дюймсашечка