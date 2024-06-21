Украина забила первый гол на Евро-2024 – Шапаренко с паса Зинченко сравнял счет со Словакией

Украина забила первый мяч на Евро-2024.

сравнял счет в матче со Словакией (1:1, второй тайм) на 54-й минуте.

Полузащитник киевского « » забил с передачи игрока « » .

Это первый гол команды Сергея Реброва на . В первой игре Украина уступила Румынии со счетом 0:3.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.