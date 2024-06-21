Украина забила первый гол на Евро-2024 – Шапаренко с паса Зинченко сравнял счет со Словакией

Теги Сборная Украины по футболу Динамо Киев Сергей Ребров Сборная Словакии по футболу Арсенал Евро-2024 первая лига Украина Александр Зинченко Николай Шапаренко Футбол

Украина забила первый мяч на Евро-2024.

Николай Шапаренко сравнял счет в матче со Словакией (1:1, второй тайм) на 54-й минуте.

Полузащитник киевского «Динамо» забил с передачи игрока «Арсенала» Александра Зинченко.

Это первый гол команды Сергея Реброва на Евро-2024. В первой игре Украина уступила Румынии со счетом 0:3.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

9 комментариев
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Вперед, Украина! Адекватные россияне поддерживают вас 💛💙
+39
-20
+19
Ответ Денис Резцов
Вперед, Украина! Адекватные россияне поддерживают вас 💛💙
Денис
@
Пол: женский
@
К встрече с ТЦК готов😎
+22
-16
+6
Здорово разыграли.
+4
-4
0
Комментарий удален модератором
Ответ Денис Резцов
Вперед, Украина! Адекватные россияне поддерживают вас 💛💙
U must die
+1
-1
0
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