Украина забила первый гол на Евро-2024 – Шапаренко с паса Зинченко сравнял счет со Словакией
Украина забила первый мяч на Евро-2024.
Николай Шапаренко сравнял счет в матче со Словакией (1:1, второй тайм) на 54-й минуте.
Полузащитник киевского «Динамо» забил с передачи игрока «Арсенала» Александра Зинченко.
Это первый гол команды Сергея Реброва на Евро-2024. В первой игре Украина уступила Румынии со счетом 0:3.
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Пол: женский
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К встрече с ТЦК готов😎