Болельщики вывесили флаг России на матче Сербия – Дания

Теги Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу Сборная Дании по футболу болельщики Евро-2024 Р-Спорт Футбол

Флаг России снова появился на трибунах во время матча Евро-2024.

Болельщики продемонстрировали российский флаг во время игры третьего тура группового этапа чемпионата Европы между Сербией и Данией, сообщает «Р-Спорт».

Ранее флаги России были замечены на трибунах во время игры сборной Сербии с Англией (0:1) и Словенией (1:1), а также на матче открытия Евро между Германией и Шотландией (5:1).

Во время матча Испания – Италия (1:0) болельщики вывесили флаг Чувашской Республики на одной из трибун.

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16 комментариев
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>Во время матча Испания – Италия (1:0) болельщики вывесили флаг Чувашской Республики на одной из трибун.
Вот это я понимаю люди культуры)
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Алга Чувашия!
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Засчитать как победу сборной РФ.
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Сборная Чувашия выглядела бы лучше сб Англии на Евро
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Молодцы, а теперь домой
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Не помог сербам российский флаг. Вылетели с последнего места.
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Все на Никольскую
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главное событие чемпионата. почему так мало каментов?
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Вот это новость, ну ничего себе
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Проклятие черной жемчужины 😁
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Флаг Сербии перевернули, а шума, как будто перевернули политический строй в ряде стран после окончания Холодной войны недодемократией.
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Ответ Николай Бойко
>Во время матча Испания – Италия (1:0) болельщики вывесили флаг Чувашской Республики на одной из трибун. Вот это я понимаю люди культуры)
сливается с флагом Испании))
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