Болельщики вывесили флаг России на матче Сербия – Дания

Флаг России снова появился на трибунах во время матча Евро-2024.

Болельщики продемонстрировали российский флаг во время игры третьего тура группового этапа чемпионата Европы между Сербией и Данией, сообщает «Р-Спорт».



Ранее флаги России были замечены на трибунах во время игры сборной с Англией (0:1) и Словенией (1:1), а также на матче открытия Евро между Германией и Шотландией (5:1).

Во время матча Испания – Италия (1:0) болельщики вывесили флаг Чувашской Республики на одной из трибун.

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