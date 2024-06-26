Мостовой хотел бы поиграть в Англии: «Хочется, но это тяжело. Люблю АПЛ, на Евро болею за Англию»
Андрей Мостовой рассказал, за кого болеет на Евро-2024.
– Особо не смотрю чемпионат Европы, но болею за Англию. Люблю АПЛ, поэтому болею за них.
– Хотел бы перейти в АПЛ?
– Да, хочется, но это тяжело. Еще переживаю за сербов – братский народ, – сказал полузащитник «Зенита».
Сборная Сербии завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе С. В 3-м туре группового этапа сербы сыграли вничью с Данией (0:0).
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Весенний Мостовой не факт что уровень ФНЛ бы потянул, а он говорит про Англию. Ну, может 4-5 дивизион бы и потянул со своим нынешним уровнем, но не выше
https://youtube.com/shorts/EtvpUkvFSAk?si=k5FQq4bdFe-ARORO
Нам через экран дьявольского устройства буквами кириллическими Андрей молвит.
Андрей ни есть Александр 😉