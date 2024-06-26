Мостовой хотел бы поиграть в Англии: «Хочется, но это тяжело. Люблю АПЛ, на Евро болею за Англию»

Теги Зенит Сборная Англии по футболу премьер-лига Россия премьер-лига Англия Сборная Сербии по футболу Евро-2024 Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой рассказал, за кого болеет на Евро-2024.

– Особо не смотрю чемпионат Европы, но болею за Англию. Люблю АПЛ, поэтому болею за них.

– Хотел бы перейти в АПЛ?

– Да, хочется, но это тяжело. Еще переживаю за сербов – братский народ, – сказал полузащитник «Зенита».

Сборная Сербии завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе С. В 3-м туре группового этапа сербы сыграли вничью с Данией (0:0).

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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12 комментариев
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Ответ Григорий Сербаков
Он мазохист?
Он спортсмен, у него режим сна должен быть. Поэтому он смотрит Англию и уже в 11 вечера засыпает
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+6
В подобных новостях обязательно ещё имя указывать уточнять надо сразу в заголовке)
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И в чемпионшипе можно поиграть.
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Он мазохист?
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Как-то Царь с АПЛ не вяжется совсем.
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Андрей, тебе бы по мячу научиться попадать стабильно, и играть хорошо, прежде чем говорить об уходе в Англию. Именно из-за Мостового на поле в тандеме с нестабильностью Кассьерры были практически все проблемы Зенита в атакующей игре в весенней части сезона(а там было 3 гола в 8 играх).

Весенний Мостовой не факт что уровень ФНЛ бы потянул, а он говорит про Англию. Ну, может 4-5 дивизион бы и потянул со своим нынешним уровнем, но не выше
+2
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Поэтому и лавочник, раз нравится игра Англии, это же прямо футбол, голы загляденье, прессинг , комбинации.... Только за такой футбол и болеть на лавке, ведь явно уровень одинаков
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Ответ gninnur esrever*
Как-то Царь с АПЛ не вяжется совсем.
Так он же чуть в Ливерпуль не перешел:) Вот рассказ из первых уст:))

https://youtube.com/shorts/EtvpUkvFSAk?si=k5FQq4bdFe-ARORO
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Ответ gninnur esrever*
Как-то Царь с АПЛ не вяжется совсем.
Так это ж Царь то не настоящий)))
Нам через экран дьявольского устройства буквами кириллическими Андрей молвит.

Андрей ни есть Александр 😉
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Ну да, там бегать надо)
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Ответ gninnur esrever*
Как-то Царь с АПЛ не вяжется совсем.
Там и принц, и принцесса, о королева. Как раз не хватает царя в этой компании 😂😂😂
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
В подобных новостях обязательно ещё имя указывать уточнять надо сразу в заголовке)
Сразу видно что вы не маркетолог. В таких новостях специально не указывают имя
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