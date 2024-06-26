Экс-форвард «Краснодара» Игнатьев перейдет в армянский «Урарту» («СЭ»)
Экс-форвард «Краснодара» Иван Игнатьев перейдет в армянский «Урарту».
На данный момент 25-летний игрок находится на сборах вместе с командой, как сообщает «Спорт-Экспресс».
Последним клубом нападающего был сербский «Железничар». Игнатьев провел за команду 7 матчей и сделал 1 результативную передачу.
В апреле контракт с игроком был расторгнут. Статистику экс-нападающего «Краснодара», «Рубина» и «Локомотива» можно найти здесь.
«Урарту» в сезоне-2023/24 занял 4-е место в чемпионате Армении.
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А если так подумать, парень с глубинки, попал в большой футбол без блата, сам пробился на уровень РПЛ, ни у кого ничего не воровал, не отнимал, как дети чиновников за счет родителей на дорогих машинах не ездил, своим трудом потом и кровью проделал себе путь наверх. То что агент скотина попался и похоронил карьеру парня, это уже другой вопрос. Ваня рос без отца мать алкоголичка умерла несколько лет назад, испытания деньгами не все выдержат. Поэтому хочется пожелать ему удачи, побольше голов и вернуться в полумертвую РПЛ !
А после из прораба до министра дорастешь,-
Но, если туп, как дерево - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь.