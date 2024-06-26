Экс-форвард «Краснодара» Игнатьев перейдет в армянский «Урарту» («СЭ»)

Теги высшая лига Сербия возможные трансферы высшая лига Армения Урарту Железничар Иван Игнатьев Спорт-Экспресс Футбол

Экс-форвард «Краснодара» Иван Игнатьев перейдет в армянский «Урарту».

На данный момент 25-летний игрок находится на сборах вместе с командой, как сообщает «Спорт-Экспресс».

Последним клубом нападающего был сербский «Железничар». Игнатьев провел за команду 7 матчей и сделал 1 результативную передачу.

В апреле контракт с игроком был расторгнут. Статистику экс-нападающего «Краснодара», «Рубина» и «Локомотива» можно найти здесь.

«Урарту» в сезоне-2023/24 занял 4-е место в чемпионате Армении. 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

20 комментариев
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Чуваку только 25, а ездит уже по разным клубам как ненужный пенсионер
+18
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+18
Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
Жалеть можно стариков, инвалидов, больных детишек, а не зажратых мажориков типа этого.
+14
0
+14
Зато на интервью Красаве понтовались вместе с Шапи, будто новые Мбаппе русские
+11
0
+11
Ответ Александр Зубков
Урарту вроде Железничару за него трёх баранов отдал.
Смысл менять 3 на 1?
+8
0
+8
Ответ tostao
А после Урарту куда?
в уретру
+5
0
+5
Урарту вроде Железничару за него трёх баранов отдал.
+4
0
+4
Ответ Александр Зубков
Урарту вроде Железничару за него трёх баранов отдал.
Самовывозом
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А после Урарту куда?
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Не жалко его ни разу. Думаю, что и в Армении больше сезона не продержится
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как смогли от него избавиться - это загадка)
прут из всех команд!
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Ваню принято поливать грязью, высмеивать и издеваться.
А если так подумать, парень с глубинки, попал в большой футбол без блата, сам пробился на уровень РПЛ, ни у кого ничего не воровал, не отнимал, как дети чиновников за счет родителей на дорогих машинах не ездил, своим трудом потом и кровью проделал себе путь наверх. То что агент скотина попался и похоронил карьеру парня, это уже другой вопрос. Ваня рос без отца мать алкоголичка умерла несколько лет назад, испытания деньгами не все выдержат. Поэтому хочется пожелать ему удачи, побольше голов и вернуться в полумертвую РПЛ !
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Карьера пошла в гору. В прямом смысле)
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Пиво переходит в уретру. Все логично
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Покорить армян. А потом, конечно, в Европу.
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Пускай живешь ты дворником - родишься вновь прорабом,
А после из прораба до министра дорастешь,-
Но, если туп, как дерево - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь.
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Вот что значит большие денежки, да ещё в туловище с тупой головой.Просрал будущее в футболе
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Мои соболезнования армянам если так
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