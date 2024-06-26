Экс-форвард «Краснодара» Игнатьев перейдет в армянский «Урарту» («СЭ»)

Экс-форвард «Краснодара» Иван Игнатьев перейдет в армянский «Урарту».

На данный момент 25-летний игрок находится на сборах вместе с командой, как сообщает « ».

Последним клубом нападающего был сербский « ». Игнатьев провел за команду 7 матчей и сделал 1 результативную передачу.

В апреле контракт с игроком был расторгнут. Статистику экс-нападающего «Краснодара», «Рубина» и «Локомотива» можно найти здесь.

«Урарту» в сезоне-2023/24 занял 4-е место в чемпионате Армении.

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