Эриксен провел 133-й матч за сборную Дании и установил новый рекорд. Он обошел Кьера
Кристиан Эриксен провел 133-й матч за сборную Дании и установил новый рекорд.
32-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» сыграл за датчан в матче группового этапа Евро-2024 против Сербии (0:0).
В активе игрока стало 133 матча за национальную команду. Он побил рекорд Симона Кьера (132 игры).
35-летний защитник «Милана» Кьер тоже находится в заявке Дании на Евро-2024, но пока ни разу на поле не выходил.
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