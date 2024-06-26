Эриксен провел 133-й матч за сборную Дании и установил новый рекорд. Он обошел Кьера

Теги Милан Манчестер Юнайтед Сборная Дании по футболу рейтинги Симон Кьер Евро-2024 рекорды Кристиан Эриксен Футбол

Кристиан Эриксен провел 133-й матч за сборную Дании и установил новый рекорд.

32-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» сыграл за датчан в матче группового этапа Евро-2024 против Сербии (0:0). 

В активе игрока стало 133 матча за национальную команду. Он побил рекорд Симона Кьера (132 игры). 

35-летний защитник «Милана» Кьер тоже находится в заявке Дании на Евро-2024, но пока ни разу на поле не выходил. 

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