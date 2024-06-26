Эриксен провел 133-й матч за сборную Дании и установил новый рекорд. Он обошел Кьера

Кристиан Эриксен провел 133-й матч за сборную Дании и установил новый рекорд.

32-летний полузащитник « » сыграл за датчан в матче группового этапа против Сербии (0:0).

В активе игрока стало 133 матча за национальную команду. Он побил рекорд (132 игры).

35-летний защитник « » Кьер тоже находится в заявке на Евро-2024, но пока ни разу на поле не выходил.

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