Эриксен забил 42-й гол за Данию, до рекорда сборной – 11 мячей. У Кристиана произошла остановка сердца на прошлом Евро

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Дании по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 Кристиан Эриксен Футбол

Кристиан Эриксен вышел на 4-е место в списке бомбардиров сборной Дании.

Полузащитник датчан открыл счет в матче Евро-2024 против Словении (1:0, первый тайм). Теперь на счету Эриксена 42 гола в 131 матче за сборную.

Эриксен вышел на 4-е место среди бомбардиров в истории сборной Дании и находится в 11 голах от рекорда. Хавбек «МЮ» является лучшим бомбардиром среди действующих игроков национальной команды.

Напомним, на предыдущем чемпионате Европы в 2021 году у Эриксена произошла остановка сердца – это случилось во время первого матча датчан на групповом этапе с командой Финляндии.

14 комментариев
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Кто бы мог подумать, что после того кошмара на евро 2021 Эриксен не просто продолжит играть в футбол, а перейдет в МЮ, где выиграет 2 кубка и поедет на Евро 2024. Удивительная история. Сейчас в матче со Словенией вся игра датчан идёт через него
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Эриксен красавчик, рад за него 👍🏻
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любимый датский принц снова тащит!!!
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Как полузащитник может столько забить? Думал, около 25 голов. Фантастический результат
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Вернулся и тащит сборную. 👍👍👍
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Ну какой же Кристиан красавец!
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Ответ Red Bull [Leipzig]
Прям мегадостижение за три года выиграть два кубка в составе МЮ.
Два кубка это действительно фантастика. Потому что после таких историй некоторые игроки вообще не играют в футбол, а некоторые играют на уровне вторых-третьих лиг. А Эриксен играет на высшем уровне - и ЛЧ, и снова Евро.
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Надо было ему в Италии в интере остаться. И спокойнее и трофеев бы взял
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Посмотрел кто еще три лучших бомбардира в истории сборной Дании.

1. Поуль Нильсен (1910–1925): 39 матчей - 53 гола,
2. Йон Даль-Томассон (1997—2010): 111 матчей - 51 гол
3. Паули Йоргенсен (1925–1939): 48 матчей - 43 гола.
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Ответ Red Bull [Leipzig]
Прям мегадостижение за три года выиграть два кубка в составе МЮ.
Во-первых, за два года.
Во-вторых, нынешний МЮ не выигрывал трофеи пять лет до прихода Эриксена
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Ответ abdulakushev@yandex.ru
Как полузащитник может столько забить? Думал, около 25 голов. Фантастический результат
Он забивает со штрафных, а так же часто бьёт пенальти в сборной
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