Эриксен забил 42-й гол за Данию, до рекорда сборной – 11 мячей. У Кристиана произошла остановка сердца на прошлом Евро
Кристиан Эриксен вышел на 4-е место в списке бомбардиров сборной Дании.
Полузащитник датчан открыл счет в матче Евро-2024 против Словении (1:0, первый тайм). Теперь на счету Эриксена 42 гола в 131 матче за сборную.
Эриксен вышел на 4-е место среди бомбардиров в истории сборной Дании и находится в 11 голах от рекорда. Хавбек «МЮ» является лучшим бомбардиром среди действующих игроков национальной команды.
Напомним, на предыдущем чемпионате Европы в 2021 году у Эриксена произошла остановка сердца – это случилось во время первого матча датчан на групповом этапе с командой Финляндии.
1. Поуль Нильсен (1910–1925): 39 матчей - 53 гола,
2. Йон Даль-Томассон (1997—2010): 111 матчей - 51 гол
3. Паули Йоргенсен (1925–1939): 48 матчей - 43 гола.
Во-вторых, нынешний МЮ не выигрывал трофеи пять лет до прихода Эриксена