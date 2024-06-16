Эриксен забил 42-й гол за Данию, до рекорда сборной – 11 мячей. У Кристиана произошла остановка сердца на прошлом Евро

Кристиан Эриксен вышел на 4-е место в списке бомбардиров сборной Дании.

Полузащитник датчан открыл счет в матче против (1:0, первый тайм). Теперь на счету Эриксена 42 гола в 131 матче за сборную.

Эриксен вышел на 4-е место среди бомбардиров в истории сборной и находится в 11 голах от рекорда. Хавбек « » является лучшим бомбардиром среди действующих игроков национальной команды.

Напомним, на предыдущем чемпионате Европы в 2021 году у произошла остановка сердца – это случилось во время первого матча датчан на групповом этапе с командой Финляндии.