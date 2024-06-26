Дешам о маске Мбаппе: «Она не доставляла больших неудобств, но когда он потеет, пот попадает ему в глаза – нужно их протирать»

Дидье Дешам рассказал, с какой проблемой столкнулся Килиан Мбаппе, играя в маске.

сыграла вничью с командой Польши в третьем туре группового этапа Евро-2024 (1:1). Мбаппе открыл счет с пенальти на 56-й минуте.

«Несмотря на все, что он перенес, через неделю после перелома это было сложно. Мне показалось, что маска не доставляла ему больших неудобств. Ему нужно было к ней привыкнуть.

Но когда он потеет, пот попадает ему в глаза, и ему нужно было их протирать», – сказал главный тренер сборной Франции.

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