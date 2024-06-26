Дешам о маске Мбаппе: «Она не доставляла больших неудобств, но когда он потеет, пот попадает ему в глаза – нужно их протирать»

Теги Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

Дидье Дешам рассказал, с какой проблемой столкнулся Килиан Мбаппе, играя в маске.

Сборная Франции сыграла вничью с командой Польши в третьем туре группового этапа Евро-2024 (1:1). Мбаппе открыл счет с пенальти на 56-й минуте.

«Несмотря на все, что он перенес, через неделю после перелома это было сложно. Мне показалось, что маска не доставляла ему больших неудобств. Ему нужно было к ней привыкнуть.

Но когда он потеет, пот попадает ему в глаза, и ему нужно было их протирать», – сказал главный тренер сборной Франции.

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6 комментариев
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Лучше бы Дешам подумал как так получилось что главный фаворит Чемпионата Европы играет как дерьмо, а не про маску Мбаппе.
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Можно тогда очки для плавания ещё надеть.
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Надо внутреннюю прокладку из памперса сделать, и всё пройдёт.
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он потеет?
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Ну вот, он и близок момент назначения Зидана
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Ответ Dark.Babysitter
Можно тогда очки для плавания ещё надеть.
и трубку для ныряния с ластами
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