Мбаппе назвал Левандовского «сукиным сыном», когда поляк задел его по лицу в матче Франции и Польши. Килиан и Роберт обнялись после игры
Килиан Мбаппе употребил выражение «сукин сын» в адрес Роберта Левандовского.
Сборная Франции сыграла вничью с командой Польши (1:1) в 3-м туре Евро-2024.
На 88-й минуте Роберт Левандовски в борьбе за мяч рукой оттолкнул Килиана Мбаппе и, вероятно, задел его по лицу.
Француз сразу же пожаловался на действия поляка. Килиан сняв защитную маску, потрогал свой нос и употребил выражение «сукин сын» в адрес Левандовского.
После завершения матча игроки уладили этот инцидент – Килиан и Роберт обнялись. Отметим, что Мбаппе и Левандовски забили по голу в этой игре, оба – с пенальти.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
P.s Роберт хороший игрок, но его поведение мерзкое...