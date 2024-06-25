Мбаппе назвал Левандовского «сукиным сыном», когда поляк задел его по лицу в матче Франции и Польши. Килиан и Роберт обнялись после игры

Килиан Мбаппе употребил выражение «сукин сын» в адрес Роберта Левандовского.

сыграла вничью с командой (1:1) в 3-м туре Евро-2024.

На 88-й минуте в борьбе за мяч рукой оттолкнул и, вероятно, задел его по лицу.

Француз сразу же пожаловался на действия поляка. Килиан сняв защитную маску, потрогал свой нос и употребил выражение «сукин сын» в адрес Левандовского.

После завершения матча игроки уладили этот инцидент – Килиан и Роберт обнялись. Отметим, что Мбаппе и Левандовски забили по голу в этой игре, оба – с пенальти.

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