Мбаппе назвал Левандовского «сукиным сыном», когда поляк задел его по лицу в матче Франции и Польши. Килиан и Роберт обнялись после игры

Теги Барселона Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Польши по футболу происшествия Евро-2024 Роберт Левандовски Килиан Мбаппе контент Футбол

Килиан Мбаппе употребил выражение «сукин сын» в адрес Роберта Левандовского.

Сборная Франции сыграла вничью с командой Польши (1:1) в 3-м туре Евро-2024. 

На 88-й минуте Роберт Левандовски в борьбе за мяч рукой оттолкнул Килиана Мбаппе и, вероятно, задел его по лицу.

Француз сразу же пожаловался на действия поляка. Килиан сняв защитную маску, потрогал свой нос и употребил выражение «сукин сын» в адрес Левандовского. 

После завершения матча игроки уладили этот инцидент – Килиан и Роберт обнялись. Отметим, что Мбаппе и Левандовски забили по голу в этой игре, оба – с пенальти.

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38 комментариев
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Ответ Aram Avanesian
Если честно такого скучного ЧЕ я не помню .
Если не смотреть матчи Франции и Англии, то вполне себе бодрый Чемпионат)
+64
-3
+61
Помню, как Роберт наступал в свое время на Губочана, неприятный тип.
P.s Роберт хороший игрок, но его поведение мерзкое...
+36
-6
+30
Если честно такого скучного ЧЕ я не помню .
+44
-15
+29
«пся крев» — прямо так и сказал?
+13
-1
+12
Ответ demai
«пся крев» — прямо так и сказал?
Санава бич)))
+10
0
+10
Бобр курва получается
+11
-1
+10
Какая разница, разве все остальные такие святые? Все ругаются на поле, это абсолютно нормально
+8
0
+8
Ответ demai
«пся крев» — прямо так и сказал?
Курва бобр
+8
-1
+7
Ответ Ayzenk
Помню, как Роберт наступал в свое время на Губочана, неприятный тип. P.s Роберт хороший игрок, но его поведение мерзкое...
Одним словом - поляк.
+17
-12
+5
Ответ Aram Avanesian
Если честно такого скучного ЧЕ я не помню .
На 100% согласен! Если начало еще более-менее, то потом все хуже и хуже. Звезд мало (почти нет) уровень команд усреднился. Все играют осторожно, поперек, пытаются беречь мяч. Нет попыток острых передач вразрез вперед. Я ркие матчи (парочку) есть, но общий уровень согласен - фигня
+7
-2
+5
Сказали бы так в адрес шоколадок воняли бы на весь мир. Но тут шоколад назвал белого и ничего страшного.
+6
-3
+3
Ответ VanyaVanya063
Бобр курва получается
Пердоле курва
+2
0
+2
Мбаппенальти и Пенальдовски обнялись после игры )
+4
-2
+2
Ответ Vlad Zhadejko
Какая разница, разве все остальные такие святые? Все ругаются на поле, это абсолютно нормально
нужно же новости генерить, чтобы трафик получить)
+2
0
+2
Ответ Aram Avanesian
Если честно такого скучного ЧЕ я не помню .
Не соглашусь, чемпионат интересный. И голов много забивается, и звезды все при деле. Уж такого скучного чемпионата с победой греков как в 2004 точно не будет.
+3
-1
+2
Ответ Айрат Ситдиков
такие же комментарии были во время предыдущего ЧЕ, да и на ЧМ тоже много было.
Чм был отличный .
+1
0
+1
Вот черный бобер. За нос его уже нельзя потрогать.
+1
-1
0
Ответ NartApsua
Если не смотреть матчи Франции и Англии, то вполне себе бодрый Чемпионат)
Это навряд ли. Но все равно плюс
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Ответ Aram Avanesian
Комментарий скрыт
Вау, оказывается в футболе бывают не только поражения и победы, а еще и ничьи? По результативности этот Евро уже рекорды побил на групповой стадии. В целом есть скучноватые матчи и пассажиры (как и на любом турнире), но турнир бодрый. Развязки в трех группах уж точно были эмоциональными, в группе F будет также весело.
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Ответ Андрей Астахов
На 100% согласен! Если начало еще более-менее, то потом все хуже и хуже. Звезд мало (почти нет) уровень команд усреднился. Все играют осторожно, поперек, пытаются беречь мяч. Нет попыток острых передач вразрез вперед. Я ркие матчи (парочку) есть, но общий уровень согласен - фигня
Наконец-то кто то понял о чем я
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Ответ Пнин
Не соглашусь, чемпионат интересный. И голов много забивается, и звезды все при деле. Уж такого скучного чемпионата с победой греков как в 2004 точно не будет.
Я 2004 пропустил .Но дальше всё было намного интереснее чем в этом году
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ну это дисквалификация
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Ответ Aram Avanesian
Если честно такого скучного ЧЕ я не помню .
такие же комментарии были во время предыдущего ЧЕ, да и на ЧМ тоже много было.
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Честно сказать, два сапога пара))😄
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Ответ demai
«пся крев» — прямо так и сказал?
Скорее фис де пют
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Ай да Лева. ай да сукин сын. дай ка я тебя обниму😁
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Ответ Гусеконь
ну это дисквалификация
Это санава бич)
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Ответ Ayzenk
Помню, как Роберт наступал в свое время на Губочана, неприятный тип. P.s Роберт хороший игрок, но его поведение мерзкое...
очень гнилое бревно
+2
-2
0
Спасибо за инфу
+1
-1
0
Это футбол, игра контактная, если конечно специально задел, то это некрасиво, всегда нужно уважать соперника
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