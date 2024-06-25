Обзор матча Англия — Словения, группы C на Евро 2024, 25.06.2024

Перед заключительным туром на Евро-2024 в группе С англичане лидировали с четырьмя очками и уже обеспечили себе участие в плей-офф. Сборная Словении набрала два очка вместе с командой Дании и нуждалась как минимум в ничьей. В результате ее и удалось добиться, матч закончился вничью со счетом 0 : 0.

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Сборная Англии перед турниром считалась главным претендентом на победу. Игра команды на групповом этапе подвергается жесточайшей критике. Зато есть очки. Перед матчем со словенцами их было четыре и первое место в группе. Если кто-то надеялся, что в заключительном поединке предварительного этапа англичане преобразятся, то таких любителей футбола в первом тайме ждало разочарование. Сборная Словении активнее начала матч, у нее было несколько подходов к воротам. Дальше англичане взяли мяч под свой контроль, но первый удар по воротам нанесли на 31-й минуте. Харри Кейн из-за штрафной решил проверить Яна Облака. Был еще забитый мяч Букайо Сака, но арбитр зафиксировал положение вне игры и отменил взятие ворот. На этом все.

Второй тайм стал продолжением первого. Англичане больше владели мячом, но до опасных моментов не доходило. Словенцы внимательно оборонялись. Проблемы возникали только в том случае, если подопечные Саутгейта включали скорость, но это случалось редко. Главный тренер впервые на чемпионате выпустил на поле Коула Палмера, можно сказать, по заявкам любителей футбола, но и выход лучшего бомбардира «Челси» ни к чему не привел. В составе сборной Словении впервые на турнире вышел Йосип Иличич, но он считанное количество раз коснулся мяча. На крупных турнирах бывают группа смерти и группы жизни, но группа С стала самой скучной на предварительном этапе. Если вы не видели матч Англия – Словения, то и не смотрите его.

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