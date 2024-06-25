Александр Мостовой: «Меня тоже звали в «курортные» чемпионаты. Приглашали в Катар – сглупил, не поехал. Очень жалею. Жизнь сейчас такая, что все упирается в деньги»
Александр Мостовой жалеет, что в свое время отказался от контракта в Катаре.
«Меня тоже звали в «курортные» чемпионаты тех лет. Если в Саудовскую Аравию не особо уезжали стареющие звезды, то в Японию — за милую душу. Меня звали — я отказался.
А вот к концу карьеры приглашали в Катар. На роскошные условия! То ли 2004-й, то ли 2005-й. Вот это я сглупил, не поехал. По случайности все сорвалось. Контракт, можно сказать, был на руках.
Очень жалею. Жизнь сейчас такая, что все упирается в деньги. Прежде мы об этом думали меньше. Не так остро стоял денежный вопрос», – написал экс-игрок сборной России в своей колонке.
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Сашок просто всё деньги просерил, в студии перестали звать для "глубокой" аналитики, хоть тренером бы, но и там "бумажка" нужна. Да и с бумажкой не берут, хоть и "играл на самом высоком уровне")))
СЧАСТЛИBee. У меня сейчас 50
миллионов, и я так же счастлив,
как и тогда, когда у меня было
48 миллионов.