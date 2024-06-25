Александр Мостовой: «Меня тоже звали в «курортные» чемпионаты. Приглашали в Катар – сглупил, не поехал. Очень жалею. Жизнь сейчас такая, что все упирается в деньги» 

Теги Александр Мостовой высшая лига Катар Спорт-Экспресс деньги Футбол

Александр Мостовой жалеет, что в свое время отказался от контракта в Катаре.

«Меня тоже звали в «курортные» чемпионаты тех лет. Если в Саудовскую Аравию не особо уезжали стареющие звезды, то в Японию — за милую душу. Меня звали — я отказался. 

А вот к концу карьеры приглашали в Катар. На роскошные условия! То ли 2004-й, то ли 2005-й. Вот это я сглупил, не поехал. По случайности все сорвалось. Контракт, можно сказать, был на руках.

Очень жалею. Жизнь сейчас такая, что все упирается в деньги. Прежде мы об этом думали меньше. Не так остро стоял денежный вопрос», – написал экс-игрок сборной России в своей колонке.

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27 комментариев
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Ответ Ебздрогыч
У Мостового есть своя колонка? Интересно, где?
На Лукойле на 91м километре, шестая
+32
-4
+28
Ну вот уже и ближе к сути)))
Сашок просто всё деньги просерил, в студии перестали звать для "глубокой" аналитики, хоть тренером бы, но и там "бумажка" нужна. Да и с бумажкой не берут, хоть и "играл на самом высоком уровне")))
+23
0
+23
Собственно, а когда она не упиралась в деньги?))
+10
0
+10
Мостовой сглупил... Ну это нормально.
+9
0
+9
Не поехал заработать денег сглупил,не пошел вовремя учиться на тренера,опять сглупил,не завел себе друзей,сглупил,ох уж этот Мостовой
+8
0
+8
Деньги не сделают вас
СЧАСТЛИBee. У меня сейчас 50
миллионов, и я так же счастлив,
как и тогда, когда у меня было
48 миллионов.
+8
-1
+7
По сути признался в зависти к Милинковичу-Савичу
+6
0
+6
Ответ Demyan Grachev
На что живёт этот товарищ?)
За каждый звонок от журналистов кило картошки получает.
+2
0
+2
Ответ lightrip
На Лукойле на 91м километре, шестая
Хорош!!😀
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
У Мостового есть своя колонка? Интересно, где?
Там, скорее, написал НА своей колонке... Ну есть у человека заправка за городом ;)
+2
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+1
Царь признал ошибку... Растет ! П.с. это катарцы сглупили , что не дали более выгодного контракта )
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Интересно, а когда жизнь не упиралась в деньги или другие средства обмена чтобы получить нужные товары, инструменты, пропитание? Не было такого ни разу с тех пор как два разных племени решили торговать между собой.
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Не надо было чеканить, надо было ехать. Согласен с Сашкой
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Опять Мостовой про деньги, больная у него тема
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здит сто пудов, не звали его никуда
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То есть в предыдущем тексте он говорил про плохих, тех кто выбрал деньги, а не футбол
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-глупил
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Сглупил? Скорее, за$ал
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Последнее предложение о работе 20 лет назад 😜💦
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На что живёт этот товарищ?)
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Щас не доедает штоли?
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А что, у нас разве царь не на полном гособеспечении?
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