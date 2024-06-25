Форвард Нидерландов Мален забил самый быстрый автогол в истории Евро – на 5-й минуте и 38-й секунде
Дониэлл Мален забил самый быстрый автогол в истории чемпионатов Европы.
Сборная Нидерландов играет с командой Австрии (1:2, второй тайм) в 3-м туре Евро-2024.
Нидерландский нападающий «Боруссии» Дониэлл Мален отправил мяч в свои ворота на 5-й минуте и 38-й секунде этого матча.
Таким образом, Мален забил самый быстрый автогол в истории чемпионатов Европы.
Кроме того, это первый автогол на Евро, забитый Нидерландами, а также 1-й автогол для Австрии в матчах на чемпионатах Европы.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
В плей-офф буду ставить на этого парня.