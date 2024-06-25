Форвард Нидерландов Мален забил самый быстрый автогол в истории Евро – на 5-й минуте и 38-й секунде

Дониэлл Мален забил самый быстрый автогол в истории чемпионатов Европы.

играет с командой Австрии (1:2, второй тайм) в 3-м туре Евро-2024.

Нидерландский нападающий « » отправил мяч в свои ворота на 5-й минуте и 38-й секунде этого матча.

Таким образом, Мален забил самый быстрый автогол в истории чемпионатов Европы.

Кроме того, это первый автогол на Евро, забитый Нидерландами, а также 1-й автогол для в матчах на чемпионатах Европы.

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