Форвард Нидерландов Мален забил самый быстрый автогол в истории Евро – на 5-й минуте и 38-й секунде

Теги Боруссия Дортмунд Сборная Нидерландов по футболу бундеслига Германия Сборная Австрии по футболу Евро-2024 рекорды Дониэлл Мален Футбол

Дониэлл Мален забил самый быстрый автогол в истории чемпионатов Европы.

Сборная Нидерландов играет с командой Австрии (1:2, второй тайм) в 3-м туре Евро-2024. 

Нидерландский нападающий «Боруссии» Дониэлл Мален отправил мяч в свои ворота на 5-й минуте и 38-й секунде этого матча. 

Таким образом, Мален забил самый быстрый автогол в истории чемпионатов Европы. 

Кроме того, это первый автогол на Евро, забитый Нидерландами, а также 1-й автогол для Австрии в матчах на чемпионатах Европы. 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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4 комментария
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Молодец Автогол!
В плей-офф буду ставить на этого парня.
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Мален Кихрен. Кто смотрел Форсаж Хоббс против Шоу, тот поймет)))
+1
0
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Ответ Сергей Голощапов
Ямаль стал самым молодым игроком Евро, при котором был забит самый быстрый автогол в истории.
Как-же вы задолбали
+1
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