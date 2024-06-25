Шмейхель, Самарджич, Хейлунд, Эриксен, Миленкович и Митрович выйдут в старте на матч Дания – Сербия
Сборные Дании и Сербии объявили стартовые составы на матч Евро-2024.
Состав Дании: Шмейхель, Ба, Вестергор, Кристенсен, Андерсен, Мэле, Эриксен, Хейбьерг, Юлманд, Винд, Хейлунд.
Состав Сербии: Райкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Мияилович, Гудель, Лукич, Илич, Самарджич, Митрович, Живкович.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Не так давно челси лемпарда на второй матч с реалом где надо было отыгрывать два гола вышел с тройкой атаки галлахер-хаверц-канте, тут видимо что то подобное))