Шмейхель, Самарджич, Хейлунд, Эриксен, Миленкович и Митрович выйдут в старте на матч Дания – Сербия

Теги Сборная Сербии по футболу Сборная Дании по футболу Каспер Шмейхель Евро-2024 Кристиан Эриксен Неманя Гудель Янник Вестергор Пьер-Эмиль Хейбьерг Срджан Мияилович Александар Митрович Андреас Кристенсен Предраг Райкович Андрия Живкович Милош Велькович Йоаким Андерсен Саша Лукич Никола Миленкович Йоаким Мэле Мортен Юлманд Йонас Винд Иван Илич Александер Ба Страхиня Павлович Лазар Самарджич Расмус Хейлунд Футбол

Сборные Дании и Сербии объявили стартовые составы на матч Евро-2024.

Состав Дании: Шмейхель, Ба, ВестергорКристенсенАндерсен, Мэле, Эриксен, Хейбьерг, Юлманд, Винд, Хейлунд.

Состав Сербии: Райкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Мияилович, Гудель, Лукич, Илич, Самарджич, Митрович, Живкович.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

5 комментариев
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Братушки удачи!!
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За Сербию!!! 🇷🇸✊
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Тут 3:0 😉
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Дания , гоуу гоу!Ну сербы реально не ахти
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Что за странная атака у сербов? должны, побеждать, а выходят со схемой с по сути четырьмя центральными полузащитниками и одним нападающим
Не так давно челси лемпарда на второй матч с реалом где надо было отыгрывать два гола вышел с тройкой атаки галлахер-хаверц-канте, тут видимо что то подобное))
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