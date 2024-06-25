Нидерланды – Австрия – результаты матча Евро-2024, 25.06.2024

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Матч 3 тура в группе D на Евро-2024 между сборными Нидерландов и Германии завершился со счетом 3:2 в пользу голандцев.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Нидерланды – Австрия 2:3 (0:1, 2:2)
Дата проведения
25 июня, 19.00, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 6, автогол Мален, 1:1 – 47 Гакпо, 1:2 – 59 Шмид, 2:2 – 75 Депай, 2:3 – 80 Забитцер.
НидерландыВербрюгген, Гертрюйда, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 65), Схаутен, Верман (Симонс, 35), Рейндерс (Вейналдум, 65), Мален (Вегорст, 72), Гакпо, Депай.
АвстрияПентц, Пош, Линхарт (Баумгартнер, 62), Вебер, Прасс, Забитцер, Гриллич (Кверфельд, 64), Шмид (Вайманн, 90), Зайвальд, Виммер (Лаймер, 63), Арнаутович (Грегорич, 78).
Предупреждения:
Пош (32), Виммер (33), Кверфельд (90+4).
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