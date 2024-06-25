Нидерланды – Австрия – результаты матча Евро-2024, 25.06.2024
Матч 3 тура в группе D на Евро-2024 между сборными Нидерландов и Германии завершился со счетом 3:2 в пользу голандцев.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
- Дата проведения
- 25 июня, 19.00, «Олимпияштадион»
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Нидерланды –
Вербрюгген, Гертрюйда, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 65), Схаутен, Верман (Симонс, 35), Рейндерс (Вейналдум, 65), Мален (Вегорст, 72), Гакпо, Депай.
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Австрия –
Пентц, Пош, Линхарт (Баумгартнер, 62), Вебер, Прасс, Забитцер, Гриллич (Кверфельд, 64), Шмид (Вайманн, 90), Зайвальд, Виммер (Лаймер, 63), Арнаутович (Грегорич, 78).