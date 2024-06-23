Тедеско о 2:0 с Румынией: «Бельгия могла забить 4-5 голов, мы упустили несколько моментов. Очень важная победа»

Доменико Тедеско высказался о победе Бельгии в матче с Румынией на Евро-2024.

Бельгийцы обыграли румынскую сборную (2:0) во втором туре группового этапа чемпионата Европы.

«Мы играли с той же структурой, что и против Словакии. Тилеманс сыграл фантастически, как и все остальные. Мы рады, что взяли эти три очка, а теперь будем готовиться к следующей игре.

Мы прессинговали высоко, старались отбирать мяч на половине поля соперника. Румыния любит контролировать игру. Играть против них непросто, но психологически мы были на высоте.

Я очень рад, что мы выиграли, нам было очень важно взять эти три очка. Конечно, мы упустили несколько шансов. Было бы здорово, если бы мы смогли закрыть игру раньше.

Да, жаль [что нам нужно столько моментов, чтобы забить]. Думаю, сегодня можно было забить три, четыре или пять голов. Здорово, что мы создаем такие моменты, но нам нужно набраться терпения.

Я знаю уже около года. Он был недоступен для нас во время отборочного турнира. Вы можете почувствовать, насколько он позитивен, и важно, чтобы ребята выходили на поле в таком же настроении.

Я думаю, мы знали, как они будут играть со своей схемой 4-1-4-1. Мы знали, как они будут защищаться. Временами нам приходилось терпеть, но это футбол»,– сказал главный тренер сборной .

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?