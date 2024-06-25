Винисиус о Кубке Америки: «Когда я выхожу на поле за сборную, против меня ставят 3-4 игроков»

Винисиус Жуниор рассказал о тактике соперников сборной Бразилии на Кубке Америки.

сыграла вничью с командой (0:0) в 1-м туре группового этапа Кубка Америки.

«Конечно, это дебют, такие игры всегда очень сложные, особенно на новом поле против команды, которая хорошо защищается. Мы знаем, что можем улучшить, должны улучшить.

Я тоже знаю, что могу развиваться и делать для нашей сборной. Новый тренер, новые игроки, все требует времени.

Наши болельщики хотят всего сразу, но мы будем двигаться постепенно. В следующем матче, я уверен, мы сыграем намного лучше, потому что сегодня мы уже поняли, какой будет конкуренция, какие будут поля, судьи.

И какие будут игроки, потому что каждый раз, когда я выхожу на поле за сборную, против меня ставят трех-четырех игроков», – сказал вингер « » и сборной Бразилии.

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