Винисиус о Кубке Америки: «Когда я выхожу на поле за сборную, против меня ставят 3-4 игроков»
Винисиус Жуниор рассказал о тактике соперников сборной Бразилии на Кубке Америки.
Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Коста-Рики (0:0) в 1-м туре группового этапа Кубка Америки.
«Конечно, это дебют, такие игры всегда очень сложные, особенно на новом поле против команды, которая хорошо защищается. Мы знаем, что можем улучшить, должны улучшить.
Я тоже знаю, что могу развиваться и делать для нашей сборной. Новый тренер, новые игроки, все требует времени.
Наши болельщики хотят всего сразу, но мы будем двигаться постепенно. В следующем матче, я уверен, мы сыграем намного лучше, потому что сегодня мы уже поняли, какой будет конкуренция, какие будут поля, судьи.
И какие будут игроки, потому что каждый раз, когда я выхожу на поле за сборную, против меня ставят трех-четырех игроков», – сказал вингер «Реала» и сборной Бразилии.
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Уголь еще фаворит ЗМ, куда катится мир?
Там нет проходных команд, сборных карликов итд.
Все очень боевитые и мастеровитые.
Другое дело - Месси.
Показатели его игры за сборную не считаются, потому что этот переоцененный халтурщик играет на кубке Америки и набивает статистику на ноунеймах!
Главное не перепутать.
p.s. И еще выставляют 5-6 расистов
А этот просто нашел новую дискриминацию, он бы ее и в космосе нашел, но негры туда не летают - губы от давления лопаются