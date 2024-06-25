Винисиус о Кубке Америки: «Когда я выхожу на поле за сборную, против меня ставят 3-4 игроков»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Коста-Рики по футболу Кубок Америки Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор рассказал о тактике соперников сборной Бразилии на Кубке Америки.

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Коста-Рики (0:0) в 1-м туре группового этапа Кубка Америки. 

«Конечно, это дебют, такие игры всегда очень сложные, особенно на новом поле против команды, которая хорошо защищается. Мы знаем, что можем улучшить, должны улучшить.

Я тоже знаю, что могу развиваться и делать для нашей сборной. Новый тренер, новые игроки, все требует времени. 

Наши болельщики хотят всего сразу, но мы будем двигаться постепенно. В следующем матче, я уверен, мы сыграем намного лучше, потому что сегодня мы уже поняли, какой будет конкуренция, какие будут поля, судьи.

И какие будут игроки, потому что каждый раз, когда я выхожу на поле за сборную, против меня ставят трех-четырех игроков», – сказал вингер «Реала» и сборной Бразилии. 

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87 комментариев
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31 матч за сборную - 3 гола
Топ уровень
+146
-7
+139
Если против тебя выставляют 3-4 защитников, то партнёры по идее свободны, что ж вы тогда даже Коста-Рике забить не можете?
+117
-1
+116
Ответ Roman
31 матч за сборную - 3 гола Топ уровень
Винисуиус - 3 гола за сборную
Ферран - 20 голов
Уголь еще фаворит ЗМ, куда катится мир?
+96
-24
+72
И добавил: это потому что я чёрный?
+64
-1
+63
Винисиус имеет достаточно скромные результаты за сборную, потому что играет на кубке Америки и нужно понимать, что уровень соперников там очень высокий.
Там нет проходных команд, сборных карликов итд.
Все очень боевитые и мастеровитые.

Другое дело - Месси.
Показатели его игры за сборную не считаются, потому что этот переоцененный халтурщик играет на кубке Америки и набивает статистику на ноунеймах!

Главное не перепутать.
+61
-10
+51
Ответ SaH4r.
Винисуиус - 3 гола за сборную Ферран - 20 голов Уголь еще фаворит ЗМ, куда катится мир?
Это заслуга Переса. В любой другой команде Винисиус и близко не был бы претендентом на ЗМ
+43
-7
+36
Какой важный курица
p.s. И еще выставляют 5-6 расистов
+34
-4
+30
Вот по этому он не когда и не станет великим футболистом как Роналду или Месси. Они запросто обыгрывали этих четверых и не жаловались, а Вини ноет по каждому поводу
+19
-1
+18
Ответ Артур Сергеевич
Комментарий скрыт
Никто и не предлагает дать Феррану ЗМ. Успокойся.
+13
-2
+11
... трех судей и тридцать тысяч болельщиков
+11
-1
+10
Ответ Гиперактивный осьминог
Если против тебя выставляют 3-4 защитников, то партнёры по идее свободны, что ж вы тогда даже Коста-Рике забить не можете?
Тоже сразу об этом подумал, ему пора переименовываться в Нытисиус.
+18
-9
+9
Ответ Гиперактивный осьминог
И добавил: это потому что я чёрный?
Но оказалось что эта тема прокатывает лишь в Европе)))
+8
0
+8
В прежних сборных он не попадал бы в основу.
+10
-2
+8
Ответ Большая Злая Жеступаха
Пока не встречал никого, кто бы даже авансом ставил его в претенденты на величие
Да тут их полно, один душный Реал чего стоит. Они палача расистов сразу в президенты планеты Марс готовы записать
+7
-1
+6
Ответ Азрет-Али Айбазов
И после этого заплакал?
Нет, заплакал это не из того "анекдота", тот про хохла.
А этот просто нашел новую дискриминацию, он бы ее и в космосе нашел, но негры туда не летают - губы от давления лопаются
+8
-3
+5
Получается остальные нападающие Бразилии без присмотра защитников ?))
+6
-1
+5
Это просто возмутительно!😠
+6
-1
+5
Ответ Simbad
Это заслуга Переса. В любой другой команде Винисиус и близко не был бы претендентом на ЗМ
Все последние ЗМ кабинета заслуги переса
+7
-3
+4
самый слабый Золотой Мяч за последние лет 20, а то и больше
+5
-1
+4
Вот собаки страшные! Это не честно! Нужно вносить измения в правила! Это расизм!
+4
-1
+3
2 из них расисты, требую их посадить
+3
0
+3
Эти расисты защищаются и не дают мне забить! Что они себе позволяют?!
+3
-1
+2
«Когда я выхожу на поле за сборную, против меня ставят 3-4 игроков» , а остальные 7-8 страхуют их .
+2
0
+2
Не зря Роналдиньо гнобил это ч-м-0.
+3
-1
+2
Ответ Гиперактивный осьминог
И добавил: это потому что я чёрный?
против меня ставят трех-четырех игроков … и все они ухают и бананами тычут
+2
0
+2
Это расизм 🤡когда против него ставят много защитников
+4
-2
+2
Да что уж там 3-4 игрока.. все 11 только о тебе и думают!
+2
0
+2
Уже заныл, типа я так не играю, это не по честному.
+3
-1
+2
просто заткнись...
+2
0
+2
плак, плак, плак, опять ноет, господи какое позорище играет в нынешней сборной Бразилии, а ведь этот игрок сейчас одно из главных лиц, сразу вспоминаю старую сборную, Зубастик Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо, Р. Карлос, Кафу, Лусио, Жилберто Силва, и вот теперь это........
+3
-1
+2
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