Винисиус после 0:0 с Коста-Рикой: «Нет никаких оправданий, но газон раздражает. Качество полей на Евро полностью отличается от того, что мы видим на Кубке Америки»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Коста-Рики по футболу Кубок Америки Евро-2024 Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор раскритиковал качество поля после первого матча на Кубке Америки.

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Коста-Рики в 1-м туре группового этапа Кубка Америки (0:0). Игра проходила в Инглвуде, США.

«Нет никаких оправданий, но, безусловно, игровое поле раздражает. Качество полей, которые мы видим на чемпионате Европы, полностью отличается от того, что мы видим здесь.

Кроме того, размеры поля уменьшили, что сделало задачу еще труднее для нас», – сказал вингер «Реала» и сборной Бразилии. 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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76 комментариев
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А расизм, расизм-то был?
+105
-16
+89
Во всём виноваты расисты. Уже после первой игры ноют. Это вам не королевский админресурс. Тут своим трудом победы добывать надо
+85
-37
+48
Ответ Saint_Jimmy
А расизм, расизм-то был?
Конечно был, поле зелёного цвета, а не чёрного.
+42
-15
+27
В теплом климате американцы не могут себе газон нормальный намутить?

считаю, что их нужно лишить ЧМ 2026. И я не шучу. Реально должны быть санкции за плохую организацию турниров.
+33
-9
+24
Ответ Zebrahead
В теплом климате американцы не могут себе газон нормальный намутить? считаю, что их нужно лишить ЧМ 2026. И я не шучу. Реально должны быть санкции за плохую организацию турниров.
На евро тоже не лучшие поля
+26
-4
+22
Ответ Игорь Климов
Конечно был, поле зелёного цвета, а не чёрного.
Поле чёрного цвета можно увидеть в ПФЛ, пусть приезжает
+19
0
+19
да и качество игры по сравнению с евро небо и земля) поэтому копа никому не интересна.. это как Лига Конференций, только непосредственные участники проявляют интерес
+21
-13
+8
На хорошем поле Угальде бы трёшечку этим бразилам положил :)
+9
-1
+8
Ответ neuner
да и качество игры по сравнению с евро небо и земля) поэтому копа никому не интересна.. это как Лига Конференций, только непосредственные участники проявляют интерес
Мнение абсолютного дилетанта
+12
-4
+8
Если бы забил больше 3 голов за сборную, запел бы по другому. В Европе даже такие как Криштиану забивают пачками, а ты попробуй тут показать себя
+14
-9
+5
Ответ neuner
да и качество игры по сравнению с евро небо и земля) поэтому копа никому не интересна.. это как Лига Конференций, только непосредственные участники проявляют интерес
Качество игры не Евро это ватокат 90% времени, пасы поперок поля и вратарю весь матч. В этом плане Копа интереснее
+20
-15
+5
переоцененный бегунок , которому повезло попасть в реал с топ полузащитой и защитой , в сборной 3 гола за 30+ игр, все что надо знать 🤣
+8
-3
+5
Ответ Zebrahead
В теплом климате американцы не могут себе газон нормальный намутить? считаю, что их нужно лишить ЧМ 2026. И я не шучу. Реально должны быть санкции за плохую организацию турниров.
Дело не в климате, а в том, что стадионы постоянно эксплуатируются не по назначению. На Бернабеу, например, уже давно ужасный газон и реконструкция со всеми наворотами все равно не помогла.
+7
-3
+4
Ты же выходец из чемпионата Бразилии. До перехода в Реал только на таких газонах и играл. Этому газон мешает, Модрич на 8 добавленных минут жалуется.... что за нытики пошли. В былые времена какой-нибудь Винни Джонс на таком газоне еще и яйца тебе оторвал бы )))
+5
-2
+3
"Нет никаких оправданий"-сказал Винисиус и начал оправдываться.
+3
0
+3
Ответ neuner
да и качество игры по сравнению с евро небо и земля) поэтому копа никому не интересна.. это как Лига Конференций, только непосредственные участники проявляют интерес
Сейчас тебя фанаты пешехода съедят) а как спросишь у них назвать хотя бы 3-4 игроков из каждой сборной, кроме Аргентины, Бразилии и Уругвая, так молчание в ответ)
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Ответ slavik12345
То есть на Бернабео поле норм? Вроде не было от него нытья на этот счет, хотя игроки Сити например говорили что играть на этом огороде невозможно. Папа Карло не разрешает жаловаться на родной огород наверное
На Бернабеу отличный газон, игроки Сити могут плакать сколько угодно, что высота газона выше чем нужно для их игры, на Этихаде пусть делают как им нравится
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Ответ ДудьСдулся
На хорошем поле Угальде бы трёшечку этим бразилам положил :)
А если бы на поле вышел, то вообще пента-трик
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Ответ vtsch4svws
Если бы забил больше 3 голов за сборную, запел бы по другому. В Европе даже такие как Криштиану забивают пачками, а ты попробуй тут показать себя
"даже такие как Криштиану" - даже такие как один из лучших игроков? )
Ну да, такие пачками забивают) Винисиус тут при чём?
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Ответ Spartakus1984
Занял,вечный страдалец
занял, так отдай
+2
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Персофаны этого недоумка, как прокомментируете игру своего идола? Золотой мяч или он только в Реале может «показывать уровень»?
+3
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А что, в Германии хорошие поля разве? Не все матчи евро смотрел, но ни разу пока не увидел качественного газона — дерн из-под бутс вылетает, проплешины. Этому господину то трава не того цвета, то игроки с болельщиками.
+1
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Если нет оправданий, то зачем ты оправдываешься?
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Ответ Saint_Jimmy
А расизм, расизм-то был?
Хозяйка турнира США, вини может по шапке получить
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Потому что в Европе поля делают белые
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Надо просто обвинить поля в расизме.
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Там один аргентинец на пенсии со своей бандой старичков Messi’s 11 на этих газонах развлекается как может и грабит MLS, а главный претендент на ЗМ в лучшей форме и лучшем возрасте ничего не может сделать с Коста Рикой и жалуется на газон.
Нытик - это состояние души.
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Ответ Alex Rhea
Сейчас тебя фанаты пешехода съедят) а как спросишь у них назвать хотя бы 3-4 игроков из каждой сборной, кроме Аргентины, Бразилии и Уругвая, так молчание в ответ)
А знание игроков из команд дает какое то подтверждение уровню этих игроков?
+1
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Хахх, на Евро тоже жалуются на газоны, но это другое, да, ведь Бразилия не на Евро скатала 0-0 с глубоким аутсайдером, а на Копе.
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на евро тоже поля не ахти
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