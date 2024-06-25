Винисиус после 0:0 с Коста-Рикой: «Нет никаких оправданий, но газон раздражает. Качество полей на Евро полностью отличается от того, что мы видим на Кубке Америки»
Винисиус Жуниор раскритиковал качество поля после первого матча на Кубке Америки.
Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Коста-Рики в 1-м туре группового этапа Кубка Америки (0:0). Игра проходила в Инглвуде, США.
«Нет никаких оправданий, но, безусловно, игровое поле раздражает. Качество полей, которые мы видим на чемпионате Европы, полностью отличается от того, что мы видим здесь.
Кроме того, размеры поля уменьшили, что сделало задачу еще труднее для нас», – сказал вингер «Реала» и сборной Бразилии.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
считаю, что их нужно лишить ЧМ 2026. И я не шучу. Реально должны быть санкции за плохую организацию турниров.
Ну да, такие пачками забивают) Винисиус тут при чём?
Нытик - это состояние души.