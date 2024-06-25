Мостовой о Милинковиче-Савиче: «Для меня он никогда звездой не был. В 29 променял Серию А на Саудовскую Аравию – поехал не за футболом, а за деньгами» 

Теги Лацио серия А Италия Александр Мостовой Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Сергей Милинкович-Савич деньги Футбол

Александр Мостовой высказался о хавбеке сборной Сербии Сергее Милинковиче-Савиче.

«Милинкович-Савич, известный футболист, в эпизоде с голом в сербские ворота [в матче со Словенией – 1:1] умудрился проколоться дважды. Демонстративно недоработал!

Впрочем, для меня он никогда звездой не был. Я наблюдал за Милинковичем еще в «Лацио». Вроде атакующий полузащитник — а статистика как у обороняющегося игрока. 

Ему не так давно исполнилось 29, а итальянский чемпионат уже променял на Саудовскую Аравию. Это тоже показатель! Ясно, что поехал не за футболом, а за деньгами», – написал экс-игрок сборной России в своей колонке.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Глянул источник - там Мостовой многих хвалит, но спортс тянет сюда именно негативные отзывы Царя. Что за избирательность?
+18
-4
+14
Ответ Великий Алонсо
А как считал игрока Лацио звездой мирового футбола? Мостовой сам придумал про звезду, сам себе и ответил
В этом и суть, что потенциал у Савича был выше, но он его не реализовал
+6
-1
+5
Внезапно Мостовой прав
+5
-1
+4
А как считал игрока Лацио звездой мирового футбола? Мостовой сам придумал про звезду, сам себе и ответил
+4
-2
+2
Савич: "Кто такой Мостовой? ")
+4
-4
0
Тема денег проходит красной линией в любом интервью Мостового! Он сам это замечает, интересно?!
+2
-2
0
Статистика в полном порядке, а игрок он средней линии а не атакующей. А насчет денег - это профессия. Человеку за его труд предложили больше, и это нормально
0
0
0
никогда не читал мостового экспертом
0
0
0
Савич никогда не был топ игроком, была шумиха лет 5 назад вокруг него,но он не стал сильнее как футболист. Поэтому его переход в СА полностью себя оправдал и для Лацио и для Сергея.
0
0
0
Так он и не был звездой, просто хороший сильный игрок. А что касается бабок, так для футболистов это работа, никто же бесплатно не играет
0
0
0
Ответ serginn
Глянул источник - там Мостовой многих хвалит, но спортс тянет сюда именно негативные отзывы Царя. Что за избирательность?
Чтобы больше комментариев было. Они же рекламу продают)
0
0
0
Ответ serginn
Глянул источник - там Мостовой многих хвалит, но спортс тянет сюда именно негативные отзывы Царя. Что за избирательность?
Будет ещё десяток "новостей". Комментарии, клики...
0
0
0
Ответ serginn
Глянул источник - там Мостовой многих хвалит, но спортс тянет сюда именно негативные отзывы Царя. Что за избирательность?
Сейчас ещё 5 новостей с Мостовым сделают.
Реалии новостных ресурсов
0
0
0
Ответ jeckk
Санёк. А кто в 22 года рванут за бугор?
Ну не в саудию же
0
0
0
Ответ Alex1104
Ну не в саудию же
Там еще на верблюдах катались
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий