Мостовой о Милинковиче-Савиче: «Для меня он никогда звездой не был. В 29 променял Серию А на Саудовскую Аравию – поехал не за футболом, а за деньгами» 

Александр Мостовой высказался о хавбеке сборной Сербии Сергее Милинковиче-Савиче.

«Милинкович-Савич, известный футболист, в эпизоде с голом в сербские ворота [в матче со Словенией – 1:1] умудрился проколоться дважды. Демонстративно недоработал!

Впрочем, для меня он никогда звездой не был. Я наблюдал за еще в « ». Вроде атакующий полузащитник — а статистика как у обороняющегося игрока.

Ему не так давно исполнилось 29, а итальянский чемпионат уже променял на Саудовскую Аравию. Это тоже показатель! Ясно, что поехал не за футболом, а за деньгами», – написал экс-игрок сборной России в своей колонке.

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