Сборная Уэльса рассматривает назначение Анри. Экс-форвард «Арсенала» возглавляет сборную Франции U21

Тьерри Анри может возглавить сборную Уэльса.

На прошлой неделе с поста главного тренера валлийской команды был уволен , работавший в сборной 3,5 года.

По информации BBC, одним из кандидатов на замену Пейджу является экс-форвард «Арсенала» . Сейчас он возглавляет сборную Франции U21.

Отмечается, что Футбольная ассоциация (FAW) не хочет торопиться с назначением нового главного тренера, поскольку команда не будет играть до сентября. Некоторые руководители организации хотят видеть во главе сборной знаменитость, как это было в случае с Райаном Гиггзом.

Отмечается, что FAW не сможет предложить Анри такую большую зарплату, как некоторые другие национальные ассоциации, но руководство не думает, что это станет серьезной проблемой: француз сохранит спонсорские контракты и сможет продолжать сотрудничество со СМИ.

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