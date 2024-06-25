Сборная Уэльса рассматривает назначение Анри. Экс-форвард «Арсенала» возглавляет сборную Франции U21
Тьерри Анри может возглавить сборную Уэльса.
На прошлой неделе с поста главного тренера валлийской команды был уволен Роб Пейдж, работавший в сборной 3,5 года.
По информации BBC, одним из кандидатов на замену Пейджу является экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри. Сейчас он возглавляет сборную Франции U21.
Отмечается, что Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) не хочет торопиться с назначением нового главного тренера, поскольку команда не будет играть до сентября. Некоторые руководители организации хотят видеть во главе сборной знаменитость, как это было в случае с Райаном Гиггзом.
Отмечается, что FAW не сможет предложить Анри такую большую зарплату, как некоторые другие национальные ассоциации, но руководство не думает, что это станет серьезной проблемой: француз сохранит спонсорские контракты и сможет продолжать сотрудничество со СМИ.
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