Сборная Уэльса рассматривает назначение Анри. Экс-форвард «Арсенала» возглавляет сборную Франции U21

Теги Тьерри Анри сборная Франции U-21 Сборная Уэльса по футболу Роб Пейдж Футбол

Тьерри Анри может возглавить сборную Уэльса.

На прошлой неделе с поста главного тренера валлийской команды был уволен Роб Пейдж, работавший в сборной 3,5 года. 

По информации BBC, одним из кандидатов на замену Пейджу является экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри. Сейчас он возглавляет сборную Франции U21.

Отмечается, что Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) не хочет торопиться с назначением нового главного тренера, поскольку команда не будет играть до сентября. Некоторые руководители организации хотят видеть во главе сборной знаменитость, как это было в случае с Райаном Гиггзом. 

Отмечается, что FAW не сможет предложить Анри такую большую зарплату, как некоторые другие национальные ассоциации, но руководство не думает, что это станет серьезной проблемой: француз сохранит спонсорские контракты и сможет продолжать сотрудничество со СМИ. 

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3 комментария
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Только этого физрука там и не хватало🤨
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Сюр какой-то. Сборной Уэльса нужен Гаттузо какой-нибудь, или Рой Кин, на кой черт им Анри?
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назло ирландцам видимо
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