Уэльс уволил Пейджа. Тренер вывел сборную на первый за 64 года ЧМ и вышел из группы на Евро-2020

Теги Сборная Уэльса по футболу отставки Евро-2024 ЧМ-2022 Роб Пейдж Футбол

Роб Пейдж уволен с поста главного тренера сборной Уэльса.

Он возглавил сборную в ноябре 2020 года, сменив Райана Гиггза. За 3,5 года работы специалисту удалось вывести национальную команду на первый за 64 года чемпионат мира в 2022-м и выйти из группы на Евро-2020.

Однако Уэльс не смог выйти на третий чемпионат Европы подряд, поскольку в марте проиграл по пенальти в финале плей-офф против Польши (0:0, 4:5).

В июне после неудачных товарищеских матчей со сборными Гибралтара (0:0) и Словакии (0:4) Пейдж столкнулся с резкой критикой со стороны болельщиков.

На фоне этих результатов было принято решение разорвать сотрудничество, несмотря на то, что ранее контракт со специалистом был продлен до 2026 года.

Всего он руководил сборной Уэльса в 45 матчах. 15 из них команда выиграла, 15 сыграла вничью и, 15, включая серию пенальти в Польше, проиграла.

Следующая игра Уэльса – первый матч Лиги наций против Турции 6 сентября.

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10 комментариев
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>вывел из группы на евро-2020
>не смог выйти на третий че подряд

Это как
+13
-1
+12
Удачи Николасу. Оружейный барон топ
+8
-2
+6
Пора Гиггза возвращать
+5
-1
+4
Ответ alessandroma
>вывел из группы на евро-2020 >не смог выйти на третий че подряд Это как
Кажется я начинаю понимать: Уэльс два раза подряд выходил, а на третий раз не получилось
+3
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+3
В голосовании между игрой на результат и пожалуйста-любой-только-не-блевотоной игрой победил второй вариант
+2
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Перевернули страницу.
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Почему третий ЧЕ подряд, они же были в 2016
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Теперь наверное бьётся за неустойку как Талалаев.
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Жаль Led zeppelin
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перевернули страницу с пейджем
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