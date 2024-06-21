Уэльс уволил Пейджа. Тренер вывел сборную на первый за 64 года ЧМ и вышел из группы на Евро-2020

Роб Пейдж уволен с поста главного тренера сборной Уэльса.

Он возглавил сборную в ноябре 2020 года, сменив Райана Гиггза. За 3,5 года работы специалисту удалось вывести национальную команду на первый за 64 года чемпионат мира в 2022-м и выйти из группы на Евро-2020.

Однако Уэльс не смог выйти на третий чемпионат Европы подряд, поскольку в марте проиграл по пенальти в финале плей-офф против Польши (0:0, 4:5).

В июне после неудачных товарищеских матчей со сборными Гибралтара (0:0) и Словакии (0:4) Пейдж столкнулся с резкой критикой со стороны болельщиков.

На фоне этих результатов было принято решение разорвать сотрудничество, несмотря на то, что ранее контракт со специалистом был продлен до 2026 года.

Всего он руководил сборной Уэльса в 45 матчах. 15 из них команда выиграла, 15 сыграла вничью и, 15, включая серию пенальти в Польше, проиграла.

Следующая игра Уэльса – первый матч Лиги наций против Турции 6 сентября.

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