Неймар поддержал сборную Бразилии после 0:0 с Коста-Рикой: «Быть футболистом – значит подвергаться критике за каждый пас, за каждый удар. Бывают дни, когда ничего не получается»

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Коста-Рики по футболу Кубок Америки Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Неймар поддержал сборную Бразилии после ничьей на Кубке Америки.

Команда Доривала Жуниора не смогла обыграть сборную Коста-Рики в первом туре группового этапа (0:0). 

После матча Неймар опубликовал свою фотографию со стадиона. 

«Когда мы выходим на поле, мы, очевидно, хотим сделать все, что в наших силах. Бывают дни, когда у нас ничего не получается, но бывают дни, когда получается все.

Быть футболистом – значит постоянно подвергаться критике, за каждый пас, за каждый удар, за каждое решение... и почему это все? Потому что все бразильцы хотели стать игроками сборной Бразилии, все мечтали и все старались. И именно поэтому те, кто находится за пределами поля, думают, что знают больше, чем те, кто находится внутри команды.

Со стороны можно увидеть то, чего ты никогда не увидел бы на поле, где ты за считанные секунды должен изменить ход игры. И сегодня я был одним из болельщиков, чувствовал, что гол не забьют, меня пробирал озноб, но я никогда не переступлю черту.

Игра окончена, мы двигаемся дальше, давайте тренироваться и совершенствоваться к следующему матчу. Я очень верю в эту команду и знаю, что она сделает все возможное для себя, своей семьи и всех бразильских болельщиков!» – написал форвард «Аль-Хилаля». 

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20 комментариев
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Как же прав недавно был Рональдиньо насчёт нынешней сб.Бразилии, а ведь ещё некоторые не соглашались)
+24
-7
+17
Чего золотомячист Винни вне Реала ничего не может? Сколько у него голов за Бразилию? 2-3?
+5
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+5
У сборной Бразилии уже 20 лет ничего не получается, а проблема плюс минус та же что в Рос футболе, молодые игроки садятся на жирные европейские контракты и плевать на все хотели.
+4
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+3
Ответ гель кристины
А почему нет Неймара в составе? Я не в курсе
травма, как обычно
+2
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бывают дни....бывают годы
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А почему нет Неймара в составе? Я не в курсе
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На карнавал зовём друзей
Со всей земли, с планеты всей.
Смелей танцуется с друзьями
И поется веселей.(с)
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Раньше бразилцы рвали жилу за страну и за флаг! Мне кажется что нынешным игрокам им абсолютно пофиг,они готовы отдать жизнь за клуб но никак за сборную
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Ответ Рашпель793
Нытики может и нытики, но нас простых работяг за какой-то косяк на работе покритикует один-два начальника, старших. А футболёров за плохую игру поливают тысячи, а иногда и миллионы, а иногда и всей страной, при этом регулярно и в личку спамят всяким и на улице прохода не дают. Мильёны получают, спору нет, но бабки не всегда приносят счастье.
Тогда пусть на завод идут
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