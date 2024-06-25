Неймар поддержал сборную Бразилии после 0:0 с Коста-Рикой: «Быть футболистом – значит подвергаться критике за каждый пас, за каждый удар. Бывают дни, когда ничего не получается»

Неймар поддержал сборную Бразилии после ничьей на Кубке Америки.

Команда Доривала Жуниора не смогла обыграть сборную в первом туре группового этапа (0:0).

После матча опубликовал свою фотографию со стадиона.

«Когда мы выходим на поле, мы, очевидно, хотим сделать все, что в наших силах. Бывают дни, когда у нас ничего не получается, но бывают дни, когда получается все.

Быть футболистом – значит постоянно подвергаться критике, за каждый пас, за каждый удар, за каждое решение... и почему это все? Потому что все бразильцы хотели стать игроками сборной , все мечтали и все старались. И именно поэтому те, кто находится за пределами поля, думают, что знают больше, чем те, кто находится внутри команды.

Со стороны можно увидеть то, чего ты никогда не увидел бы на поле, где ты за считанные секунды должен изменить ход игры. И сегодня я был одним из болельщиков, чувствовал, что гол не забьют, меня пробирал озноб, но я никогда не переступлю черту.

Игра окончена, мы двигаемся дальше, давайте тренироваться и совершенствоваться к следующему матчу. Я очень верю в эту команду и знаю, что она сделает все возможное для себя, своей семьи и всех бразильских болельщиков!» – написал форвард « ».

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