Спаллетти возмутился вопросами журналистов о составе Италии и боязни невыхода из группы: «Что это за вопрос? Если бы я боялся, я бы занимался вашей работой»

Теги Лучано Спаллетти Сборная Италии по футболу Сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Футбол

Лучано Спаллетти разозлился на журналистов после матча с Хорватией.

Встреча группового этапа Евро-2024 завершилась со счетом 1:1. Италия сравняла счет в добавленное арбитром время.

На пресс-конференции один из представителей СМИ спросил, не является ли стартовый состав результатом договора между тренером и командой.

«Что ты имеешь в виду, говоря о договоре? Кажется, тебе кто-то об этом рассказал! Что думаешь? Сколько тебе лет? 51? Значит, у тебя есть еще 14 лет, прежде чем ты доживешь до 65. Мне 65. Я разговариваю с игроками.

Что ты имеешь в виду, говоря о договоре? Тебе это сказали, и ты решил это повторить. Это слабость к тем, кто сливает информацию. Если кто-то сливает инсайдерскую информацию, то этот кто-то вредит сборной. Я разговариваю с игроками изо дня в день», – сказал главный тренер сборной Италии.

Также Спаллетти возмутился вопросом другого журналиста, когда тот спросил, не боялся ли специалист, что Италия не выйдет из группы.

«Что это за вопрос? Чего мне бояться? Если бы я боялся, то делал бы то же, что и вы, ребята – просто пришел сюда и смотрел бы игры. Я бы занимался вашей работой.

Нет смысла бояться. Я могу заплатить за билет. Вообще-то мне его дают бесплатно, потому что теперь я знаю так много людей...

Хорватия могла выиграть матч, они хорошая команда. На таком уровне каждый может выиграть.

Не надо издеваться над нами до того, как мы проиграли. Это неприемлемо. Я расстроен и разочарован, если мы проигрываем. Я отдаю все для своей страны, потому что люблю людей.

Я не завидую тем, кто добивается результата, а я не могу. Я хочу делать свою работу хорошо и не хочу, чтобы на мои плечи ложилось дополнительное давление, которое оказывают люди», – заявил Лучано Спаллетти.

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21 комментарий
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По резкости ответов видно, что ещё как боялся, аж трясется от стресса бедняга
+27
-7
+20
Ответ Подкат Пенальтьевич
По резкости ответов видно, что ещё как боялся, аж трясется от стресса бедняга
Аж облысел от страха.
+11
-2
+9
Поставил на место одной колкой фразой
+11
-4
+7
Странно было бы, если бы над действующим чемпионом не было пресса ответственности в решающей на данном этапе игре.
С другой стороны, от сегодняшней Италии особенно ничего не ждут, видя нападение из Ретеги, Скамакки и Распадори.
Мне кажется, что и сам Спаллетти до конца не "уверовал" в силу этого состава. О чём, в общем, и говорит: мол отдаёмся все, как можем, а там уж что получится.
Подводя итог, можно сказать, что на уровне сборных Спаллетти снова достался этакий "Удинезе", правда, куда более титулованный.
+5
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+5
Ответ д к.не.
Странно было бы, если бы над действующим чемпионом не было пресса ответственности в решающей на данном этапе игре. С другой стороны, от сегодняшней Италии особенно ничего не ждут, видя нападение из Ретеги, Скамакки и Распадори. Мне кажется, что и сам Спаллетти до конца не "уверовал" в силу этого состава. О чём, в общем, и говорит: мол отдаёмся все, как можем, а там уж что получится. Подводя итог, можно сказать, что на уровне сборных Спаллетти снова достался этакий "Удинезе", правда, куда более титулованный.
Согласен. Нынче в Италии даже форварда уровня Монтеллы нет, который считался середняком в те времена
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+3
не знаю что там со Спаллетти и договорами, но на место поставил мастерски, в стиле Моура
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Ответ Kubinec_
поплыл лысый походу
так очевидно, что со Спалетти не пройдут Швейцарию. Думаю Манчини в разы лучше справился бы с нынешним составом
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без оскорблений развернуто ответил, ну я не знаю, если это проявление злости, то как тогда называть стандартное интервью Мостового, Черчесова, Шалимова и т.д.🤣
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Сдаётся мне, что Спал после Евро уйдёт из сборной, независимо от конечного результата.
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Ответ Jerry Lee
Поплыл мистер. Отлетят в плей оф сразу.
С такой неуверенной игрой у чужих ворот далеко не пойдут. Ментально слабо выглядят впереди. С Испанией вообще с дрожащими ногами играли
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"не является ли стартовый состав результатом договора между тренером и командой"

Если журналисты стали задавать такие тупейшие вопросы, то немудрено на них разозлиться. Естественно, является. Тренер говорит 11 игрокам о том, что они сегодня на поле с первых минут. Игроки соглашаются (обычно. Потому что это основная часть их работы, они к этому готовятся каждый день, так-то) - вот и договор. Кому не хочется - нет настроения, обиделся на тренера, левая пятка болит - всегда могут отказаться.
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Первую часть переводили через Google? Вообще ни черта непонятно, что значит фраза «является ли стартовый состав результатом договора между тренером и командой».

Ну а Лучано конкретно оскуфел, конечно. Был раньше классный тренер и дядька мировой, но возраст никого не щадит. Пора отдохнуть.
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Интервью сварливого и склочного деда.
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Поплыл мистер. Отлетят в плей оф сразу.
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Я так боюсь, что кушать не могу.
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ну спаллетти молодец высрал весь свой гнев
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Разве не он сам сливал инфу, как бы подтверждая слухи )
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Возвращается старый добрый Спвлетти
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