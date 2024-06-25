Спаллетти возмутился вопросами журналистов о составе Италии и боязни невыхода из группы: «Что это за вопрос? Если бы я боялся, я бы занимался вашей работой»

Лучано Спаллетти разозлился на журналистов после матча с Хорватией.

Встреча группового этапа Евро-2024 завершилась со счетом 1:1. Италия сравняла счет в добавленное арбитром время.

На пресс-конференции один из представителей СМИ спросил, не является ли стартовый состав результатом договора между тренером и командой.

«Что ты имеешь в виду, говоря о договоре? Кажется, тебе кто-то об этом рассказал! Что думаешь? Сколько тебе лет? 51? Значит, у тебя есть еще 14 лет, прежде чем ты доживешь до 65. Мне 65. Я разговариваю с игроками.

Что ты имеешь в виду, говоря о договоре? Тебе это сказали, и ты решил это повторить. Это слабость к тем, кто сливает информацию. Если кто-то сливает инсайдерскую информацию, то этот кто-то вредит сборной. Я разговариваю с игроками изо дня в день», – сказал главный тренер сборной Италии.

Также Спаллетти возмутился вопросом другого журналиста, когда тот спросил, не боялся ли специалист, что Италия не выйдет из группы.

«Что это за вопрос? Чего мне бояться? Если бы я боялся, то делал бы то же, что и вы, ребята – просто пришел сюда и смотрел бы игры. Я бы занимался вашей работой.

Нет смысла бояться. Я могу заплатить за билет. Вообще-то мне его дают бесплатно, потому что теперь я знаю так много людей...

Хорватия могла выиграть матч, они хорошая команда. На таком уровне каждый может выиграть.

Не надо издеваться над нами до того, как мы проиграли. Это неприемлемо. Я расстроен и разочарован, если мы проигрываем. Я отдаю все для своей страны, потому что люблю людей.

Я не завидую тем, кто добивается результата, а я не могу. Я хочу делать свою работу хорошо и не хочу, чтобы на мои плечи ложилось дополнительное давление, которое оказывают люди», – заявил Лучано Спаллетти.

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