Швейцария — Италия, 29.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

Первый матч плей-офф на Евро 2024 проведут сборные Швейцарии и Италии. В какой-то степени нас ждет классическое противостояние, поскольку соседи много раз играли друг с другом на разных турнирах. Команда Мурата Якина отлично провела групповой этап. Ей не хватило считанных минут, чтобы одержать победу над сборной Германии и занять первое место. Начиная с 2014 года швейцарцы неизменно выходит в плей-офф на чемпионатах мира и Европы, но там лишь раз смогли пройти в четвертьфинал. Случилось это на Евро 2020. Изначально у болельщиков были опасения относительно того, как сыграет команда на турнире. В квалификации сборная Швейцарии заняла лишь второе место, в товарищеских матчах после играла не всегда убедительно. Но теперь очевидно, что тренерскому штабу удалось хорошо подготовить команду. К тому же она от матча к матчу играет все сильнее. Каждый игрок четко выполняет задание, футболисты подсказывают друг другу и не теряют концентрацию.

➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰

Сборная Италии произвела на групповом этапе неоднозначное впечатление. По сути хорошую атакующую игру от команды Лучано Спаллетти мы увидели только в первые 15 минут матча со сборной Албании. Второй тайм того поединка совершенно не впечатлил. Во встрече с испанской сборной и вовсе Скуадра адзурра выглядела совершенно беспомощной. У команды Испании было подавляющее преимущество и просто недоразумение, что мяч побывал в воротах итальянской команды всего один раз. Матч с хорватами итальянцы провели очень осторожно, за что чуть не поплатились. Встреча Швейцарии и Италии состоится в Берлине на арене Олимпиаштадион, начало в 19:00 по московскому времени.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТМ 2,5

Швейцария

После первых двух матчей группового этапа по поводу игры команды Мурата Якина многие высказывались неоднозначно. Сначала была победа над венграми, и там сборная Швейцарии сыграла очень уверенно. После первого тайма «крестоносцы» повели со счетом 2 : 0, и несмотря на пропущенный после перерыва гол довели матч до победы, а в концовке еще и забили третий. Встреча с шотландцами завершилась ничьей. Теперь альпийской команде пришлось отыгрываться. Правда, для этого ей хватило 13 минут.

Тем не менее матч получился абсолютно равным, и счет абсолютно по игре. К тому же швейцарцам не нужно было форсировать события, ничья их полностью устраивала, поскольку позволяла забронировать путевку в плей-офф. Сборная Германии очень сильно стартовала на домашнем Евро, и на Швейцарию в третьем туре практически никто на ставил. Но она чуть было не добилась победы. Дан Ндойе открыл счет в середине первого тайма и дальше на протяжении всей игры швейцарцы отлично сдерживали атаки соперника. Лишь на второй компенсированной к матчу минуте Никлас Фюллькруг сравнял счет.

Вряд ли швейцарцы сильно расстроены, в плей-офф любой соперник будет опасен, даже если он вышел из группы с третьего места. На групповом этапе «крестоносцы» забили пять мячей, отличились разные футболисты. В предстоящем поединке не сможет принять участие Сильван Видмер. Защитник на 81-й минуте матча против сборной Германии получил вторую желтую карточку на турнире. Потеря серьезная, Видмер играл в основе во всех матчах сборной на групповом этапе. Теперь наверняка с первых минут мы увидим на поле Леонидаса Стергиу. Перед вами результаты пяти последних поединков с участием сборной Швейцарии.

Чемпионат Европы. 23.06.2024. Швейцария — Германия — 1 : 1

Чемпионат Европы. 19.06.2024, Шотландия — Швейцария — 1 : 1

Чемпионат Европы. 15.06.2024, Венгрия — Швейцария — 1 : 3

— 1 : Товарищеский. 08.06.2024, Швейцария — Австрия — 1 : 1

Товарищеский. 04.06.2024, Швейцария — Эстония — 4 : 0

Факты и цифры

Сборная Швейцарии с 1996 года стала выходить в финальные турниры чемпионата Европы, нынешнее участие шестое, лучшее достижение — четвертьфинал Евро 2020

В рейтинге ФИФА команда находится на 19 позиции, самое высокое место она занимала в августе 1993 года — 3

Лучшим бомбардиром команды в отборочном турнире стал Зеки Амдуни, на его счету 6 забитых мячей

Лидер среди ассистентов — Джердан Шакири, на его счету 3 результативные передачи

Италия

Сборная Италии после первых двух туров набрала три очка, занимала второе место и имела нулевую разницу забитых и пропущенных мячей. Было очевидно, что ее в матче с хорватской командой может устроить ничья. С целью ее добыть футболисты и вышли на поле. Они сразу отдали мяч сопернику, а сами попытались играть на контратаках. До поры все получалось. Но в начале второго тайма начались проблемы. Сначала Джанлуиджи Доннарумма сумел отбить пенальти после удара Луки Модрича, но прошла всего минута, и капитан хорватской команды праздновал успех.

Теперь разница мячей у Скуадры адзурры стала минус один, три очка и третье место. Не самый плохой результат среди команд, которые занимают третье место. Но выходить в 1/8 финала сразу на сильную сборную, такое вряд ли кому понравится. Итальянцы стали чаще атаковать, создали несколько опасных моментов, но мяч в ворота хорватов не шел. Судья добавил восемь минут к основному времени матча, и когда казалось все идет к победе хорватов, Риккардо Калафьори совершил сольный проход до штрафной, отдал пас на свободного Маттиа Дзакканьи, и тот пробил точно обводящим ударов в дальнюю девятку ворот хорватской команды. Доминик Ливакович помочь ничем не смог.

Интересно, что эта победа стала первой для итальянцев в истории встреч с хорватами. Однако пока к выступлению Скуадры адзурры есть большие вопросы. Как в целом, так и по отдельным игрокам. Слабее обычного играет Николо Барелла, мало что получается в атаке у Джанлуки Скамакки и Матео Ретеги. Но, главное, удалось выйти в плей-офф. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием сборной Италии.

Чемпионат Европы. 24.06.2024. Хорватия — Италия — 1 : 1

Чемпионат Европы. 20.06.2025. Испания — Италия — 1 : 0

— Италия — : 0 Чемпионат Европы. 15.06.2024, Италия — Албания — 2 : 1

— Албания — : 1 Товарищеский. 09.06.2024, Италия — Босния и Герцеговина — 1 : 0

— Босния и Герцеговина — : 0 Товарищеский. 04.06.2024, Италия — Турция — 0 : 0

Факты и цифры

Сборная Италии дважды в своей истории выигрывала Кубок Анри Делоне: в 1968 и 2021 году

В рейтинге ФИФА команда располагается на 9 позиции, лучшее место в рейтинге — 1 команда занимала в разные периоды с 1993 по 2007 год

Лучший бомбардир сборной в отборочном турнире полузащитник Давиде Фраттези, на его счету 3 забитых мяча

Лучший ассистент команды — Николо Барелла, он отдал партнерам по команде 4 голевые передачи

История личных встреч сборных Швейцарии и Италии

Редко каким сборным на турнире удалось провести друг с другом 60 поединков. Впервые сборные Швейцарии и Италии встретились в 1911 году, матч завершился вничью 2 : 2. Более половины матчей носили товарищеский статус, 12 встреч было сыграно в рамках Центрально-Европейского международного кубка, турнир, который существовал в середине прошлого столетия. По общему количеству побед у итальянцев большое преимущество.

Победы сборной Швейцарии — 7

Победы сборной Италии — 29

Ничьи — 24

Самая крупная победа сборной Швейцарии — 4 : 1, 3 : 0

Самая крупная победа сборной Италии — 5 : 1, 4 : 0

Несмотря на такое большое количество матчей, последние три года команды друг с другом не пересекались. Но зато итальянские болельщики очень хорошо запомнили отборочный турнир к чемпионату мира в Катаре. Тогда команды играли в одной группе. Итальянцам нужна была победа на своем поле чтобы занимать первое место, но они добыть ее не смогли и в результате потом в стыках не попали на мировое первенство. Результаты пяти последних встреч команд друг с другом перед вами.

Квалификация ЧМ. 12.11.2021, Италия — Швейцария — 1 : 1

Квалификация ЧМ. 56.09.2021, Швейцария — Италия — 0 : 0

Чемпионат Европы.16.06.2021, Италия — Швейцария — 3 : 0

— Швейцария — : 0 Товарищеский. 05.06.2010, Швейцария — Италия — 1 : 1

Товарищеский. 12.08.2009, Швейцария — Италия — 0 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч сборных Швейцарии и Италии

На прошлом чемпионате Европы команды встречались на групповой стадии, и тогда итальянцы не оставили камня на камне от своего соперника. Но тогда и коллектив был другой, в определенный момент итальянцы демонстрировали чуть ли не лучший футбол в мире. Прошло всего три года, у тех и других сменились наставники. Но если Швейцария остается все той же боевой командой, которая регулярно выходит на крупных турнирах в плей-офф, то Италия осталась без двух чемпионатов мира подряд, и по сути Спаллетти только строит новую сборную. Если судить по групповому этапу, пока получается не очень. Игра «крестоносцев» выглядит более цельно. Тем не менее многие рассчитывают, что Скуадра адзурра в плей-офф преобразиться. Букмекеры отдают ей небольшое преимущество. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа сборной Швейцарии — 3,34

Ничья в основное время матча — 3,19

Победа сборной Италии — 2,38

Команды точно не будут форсировать события. Слишком велика будет цена ошибки. У сборной Италии есть козырь в лице ее капитана и пока лучшего игрока Джанлуиджи Доннаруммы,благодаря которому поражение от Испании по счету получилось минимальным, спасал он и в матче против хорватов. Для определения победителя командам может не хватить 90 минут.

💰 Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽