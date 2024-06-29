Швейцария — Италия, 29.06.2024, Евро 2024 — коэффициенты букмекеров на матч

На чемпионате Европы по футболу начинается самое интересное. Сборные Швейцарии и Италии откроют второй этап Евро 2024 — плей-офф. Матч состоится в Берлине на арене Олимпиаштадион, начало в 19:00 по московскому времени.

➡️ Раздаем бесплатные ставки на ЕВРО-2024!!!

➡️ Забрать фрибет 3 000₽

Сборная Швейцарии

Сборная Швейцарии заняла второе место в группе A. В первом матче команда Мурата Якина одержала уверенную победу над сборной Венгрии со счетом 3 : 1. Сложнее пришлось в поединке против шотландцев. Тем после разгромного поражения от хозяев чемпионата нужно было реабилитироваться. Британцы забили первыми в первой половине игры, но спустя 13 минут Джердан Шакири красивым дальним ударом сравнял счет. Поединок получился абсолютно равным, «крестоносцы» не форсировали события, ничья их полностью устраивала. После двух туров, набрав четыре очка, швейцарцы уже обеспечили себе выход в плей-офф. Оставалось только понять, с какого места. В третьем туре предстояло сыграть с хозяевами турнира сборной Германии. Альпийская команда провела поединок тактически грамотно, лишив соперника его атакующих козырей. В свою очередь швейцарцы первыми открыли счет и удерживали преимущество вплоть до конца матча. Лишь на второй компенсированной минуте Никлас Фюллькруг забил ответный мяч и оставил Швейцарию на втором месте.

Сборная Италии

Пока правы те специалисты, которые считают, что время этой сборной Италии должно прийти позже, через два года, минимум. Пока команда Лучано Спаллетти выглядит сырой. Вроде, с момента триумфа итальянцев на прошлом чемпионате Европы прошло всего три года, а сборная сильно обновилась. В основе выходит много футболистов, которые на Евро 2021 вообще не играли, это их первый совместный турнир. Отсюда такие качели. Победа в первом матче над сборной Албании была вполне закономерной, но там только первый тайм можно было занести Скуадре адзурре в актив. В поединке против сборной Испании итальянцы выглядели совершенно беспомощно. Большая заслуга в поражении с минимальным счетом принадлежит голкиперу и капитану команды Джанлумджи Доннарумме, кстати, одному из главных творцов триумфа трехлетней давности. С хорватами в третьем туре удалось добыть ничью лишь на последней, восьмой добавленной минуте к основному времени матча.

Коэффициенты букмекеров

Команды встречались друг с другом 60 раз, но лучше всего запоминается последнее. На Евро 2021 они попали в одну группу и сборная Италии выиграла со счетом 3 : 0. В том же году они провели еще два поединка осенью поскольку в квалификации к чемпионату мира по футболу оказались тоже в одной группе. Оба матча завершились вничью, но именно этих очков не хватило итальянцам, чтобы занять первое место. Потом был стыковой матч со сборной Северной Македонии, который завершился для Скуадры адзурры фиаско. В предстоящем матче точно не примет участия защитник итальянцев Риккардо Калафьори, который в игре с хорватами заработал вторую желтую карточку, и это серьезная потеря. Ведь именно он создал голевой момент, после которого Маттиа Дзакканьи сравнял счет. У сборной Швейцарии все в строю, и нас ожидает очень напряженный поединок. Большого количества голов точно не будет. Что одни, что другие привыкли играть от обороны. В таком случае все может дойти даже до серии пенальти. Букмекеры отдают небольшое преимущество итальянцам. Предлагаем вашему вниманию коэффициенты..

Ставки 1 Х 2 Ф1 0 Ф2 0 ТМ 2 ТБ 2 Лига Ставок 3,45 3,25 2,33 2,28 1,61 2,04 1,76 Fonbet 3,40 3,20 2,35 2,30 1,62 1,97 1,83 Winline 3,35 3,10 2,36 2,31 1,63 2,05 1,77 Olimpbet 3,40 3,20 2,36 2,32 1,63 2,06 1,77 Pari 3,40 3,20 2,35 2,30 1,62 1,97 1,83 BetBoom 3,34 3,19 2,38 2,28 1,64 2,08 1,78 Leon 3,30 3,10 2,32 2,31 1,62 2,06 1,77 1Win 3,40 3,20 2,35 2,30 1,62 1,97 1,83 Tennisi 3,30 3,12 2,35 2,30 1,62 2,15 1,77 Бетсити 3,50 3,10 2,43 2,36 1,63 2,04 1,78

➡️ Раздаем бесплатные ставки на ЕВРО-2024!!!

➡️ Забрать фрибет 3 000₽