Испания выиграла все матчи группового этапа Евро. Лишь Португалия может набрать 9 очков, если обыграет Грузию
Испания выиграла все матчи группового этапа Евро-2024.
В заключительном туре испанцы одержали победу над Албанией (1:0). В предыдущих матчах на групповой стадии Испания обыграла Хорватию и Италию и набрала 9 из 9 возможных очков, выйдя из группы В с 1-го места.
На этом чемпионате Европы набрать 9 очков в своей группе может лишь Португалия в случае победы над Грузией в 3-м матче группового этапа.
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