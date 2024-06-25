Испания выиграла все матчи группового этапа Евро. Лишь Португалия может набрать 9 очков, если обыграет Грузию

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Испания выиграла все матчи группового этапа Евро-2024.

В заключительном туре испанцы одержали победу над Албанией (1:0). В предыдущих матчах на групповой стадии Испания обыграла Хорватию и Италию и набрала 9 из 9 возможных очков, выйдя из группы В с 1-го места.

На этом чемпионате Европы набрать 9 очков в своей группе может лишь Португалия в случае победы над Грузией в 3-м матче группового этапа.

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6 комментариев
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Да ничего еще это не значит, наоборот, обычно кто фиерит в группе, тот громче уже в 1/8 вылетает) куча таких примеров, рано дифирамбы петь
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У Португалов мощная команда, когда даже игра не идет, мяч запихают, хочется конечно сенсации от Грузии, но верится слабо. ну и Хвичу изучили уже примерно все
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Ответ Artem89S
Да ничего еще это не значит, наоборот, обычно кто фиерит в группе, тот громче уже в 1/8 вылетает) куча таких примеров, рано дифирамбы петь
Ошибка выжившего, или фактор успешного "троечника"... Только Греция и Португалия вышли еле-еле в XXI веке, а так остальные чемпионы уже на групповом этапе почти максимально набрали. Испания (2008, 2012), Италия (2020). А на ЧМ будущий чемпион почти не проигрывает в группе (только испанцы проиграли швейцарцам в 2010 году и Аргентина арабам, но по игре должны были разгромить).
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Если забыть 1 матч, то 2 и 3 матчи - это чисто Испания 2010 года. Не влане силы, вплане стиля игры. План Б,В,Г,Д у них есть, но от основного А - стерильное владение - не отказываются
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Вылетят в 1-8
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