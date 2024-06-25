Испания выиграла все матчи группового этапа Евро. Лишь Португалия может набрать 9 очков, если обыграет Грузию

Испания выиграла все матчи группового этапа Евро-2024.

В заключительном туре испанцы одержали победу над Албанией (1:0). В предыдущих матчах на групповой стадии обыграла Хорватию и Италию и набрала 9 из 9 возможных очков, выйдя из группы В с 1-го места.

На этом чемпионате Европы набрать 9 очков в своей группе может лишь в случае победы над Грузией в 3-м матче группового этапа.

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