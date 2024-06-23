Де Лигт о том, что пока ни разу не сыграл на Евро-2024: «Конкуренция жесткая, но главное – конец турнира. Есть ощущение, что я смогу показать свою значимость»

Маттейс де Лигт высказался об отсутствии игровой практики на Евро-2024.

Защитник сборной Нидерландов ни разу не сыграл за два тура.

«У меня было ощущение, что я в хорошей форме, это я показал в «Баварии» во второй половине сезона. Хотелось б продолжать в том же духе и здесь. Однако конкуренция в защите очень жесткая.

За время в футболе я понял, что начало турнира или сезона – это весело, но главное – конец. Поэтому я относительно спокоен. У меня есть ощущение, что на турнире произойдет что-то, что позволит мне доказать свою значимость.

Я выкладываюсь на тренировках по максимуму и всегда стараюсь быть в лучшей форме. Все будет зависеть от моментов во время матчей, травм или удалений. Нужно быть готовым к этому», – сказал де Лигт в интервью AD.nl.

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