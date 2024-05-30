Дибала о Месси: «Он обменял бы любой титул – может, даже не один – на победу на ЧМ. Для нас было вдвойне приятно выиграть вместе с ним»

Теги Рома МЛС Лионель Месси серия А Италия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Пауло Дибала Интер Майами Футбол

Пауло Дибала рассказал, насколько важна была победа на ЧМ-2022 для Лионеля Месси.

«Я думаю, он обменял бы любой титул на победу на чемпионате мира. Когда я говорю «любой», я имею в виду «любой», может, даже не один.

На том чемпионате мира у нас был замечательный состав, очень сплоченная команда. У всех была одна цель. Мы все знали свою роль и чего ждут от остальных. Когда Аргентина выходила на поле, 26 игроков становились единым целым. Это было безумие. Была очень мощная позитивная энергия, которую я редко видел в командах.

Для Лионеля это определенно было чем-то особенным. Только он сам знает, через что ему пришлось пройти. Для нас то, что мы выиграли ЧМ вместе с ним, было вдвойне приятно», – сказал полузащитник «Ромы» и сборной Аргентины.

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Саша Вжухов
Бомбежка фанов Роналду обеспечена 😂
Да неее у них золотая бутса чемпионата пустыни равно кубку чемпионата мира
Для них футбол это инстаграм Роналду. Вон уже прибежал какой то еркинбек написать как ему не пофиг!
+22
-11
+11
Бомбежка фанов Роналду обеспечена 😂
+20
-11
+9
Ответ احمد الي
Хейтеры как всегода стремительно стараются скрыть за троллингом, как у них горит от вью про Месси)
Нет и не может быть у чемпиона мира хейтеров, это всего лишь боты ОПГ Мадейрушки, в которой Роналду с Мендешем пытаются очернить репутацию Месси всеми возможными способами
+7
-3
+4
Месси - чемпион мира, Роналду не чемпион пустыни, всё что нужно знать о них
+13
-9
+4
Хейтеры как всегода стремительно стараются скрыть за троллингом, как у них горит от вью про Месси)
+11
-7
+4
Ответ Temp LC
1 с липового пенальти, другой с линии, вот это да
Одним предложением описал всю карьеру Роналду, гений!
+3
-1
+2
Ответ proojiy12@gmail.com
Кубок ЧМ вершина футбола ,потому что именно на этом турнире рождаются национальные герои которые вписывают в историю спорта мировую славу и честь своей страны на целых четыре года ,а если улыбнётся удача то и на восемь лет.
Да, Чемпион Мира - это высшая точка в карьере для любого футболиста.
+2
-1
+1
а че Месси все время должен чем-то жертвовать? вы, дармоеды, готовы пожертвовать хоть чем-то, ради гоата, и его новой Копы и ЧМ? привыкли на козлином горбу выезжать бесконечно 🤷
+3
-2
+1
Победа на международном турнире со сборной для игроков всегда важнее и престижнее, чем с клубом, а Лео Месси несомненно является гением футбола, и как минимум, лучшим игроком современности, а против фактов не попрёшь - Лео Месси выиграл 8 Золотых Мячей, 6 Золотых Бутс, Чемпион Мира, Чемпион Копа Америка, дважды был признан MVP на ЧМ, дважды MVP на Копа Америка, 4 раза выигрывал Лигу Чемпионов, самый титулованный футболист в истории! 🐐🇦🇷
+2
-1
+1
Ответ Саша Вжухов
1 гол в финале ЧМ > 1000 голов в кебаб-лиге
Ну так-то Месси 2 забил:))
+6
-5
+1
Ответ Саша Вжухов
Бомбежка фанов Роналду обеспечена 😂
Factos! 🐐🇦🇷
+3
-2
+1
Кришнаиты фас))
0
0
0
Ответ Din Rizaev
Рональдуфилы вы где?
Они в пустыне голы считают)
+1
-1
0
Ответ Любезный Коссутий
да знают все, как он взял ЧМ. https://ibb.co/bmWVFLr давай без лишнего пафоса
Эти 5 пенок>>>>>>>>> >пенок во всей карьере Криша.Пенки сотворивший историю растоптали в пух и прах пенки работающие на стату.
+1
-1
0
Ответ Любезный Коссутий
да знают все, как он взял ЧМ. https://ibb.co/bmWVFLr давай без лишнего пафоса
ты предлагаешь отменить пенальти?
+2
-2
0
У сборной действительно была сплочённая команда. 12 игроков на поле с наигранной тактикой: нырок - пенка.
0
0
0
Как же прекрасно, в это унылое время *никого* - зайти на веточку «бывших» богов и вернуться лет на десять назад!!! Криш и Лео - Вечны!!!😆
0
0
0
Рональдуфилы вы где?
+2
-2
0
Кубок ЧМ вершина футбола ,потому что именно на этом турнире рождаются национальные герои которые вписывают в историю спорта мировую славу и честь своей страны на целых четыре года ,а если улыбнётся удача то и на восемь лет.
+3
-3
0
А Кристина даже ЗБ Саудовской Аравии не обменяла бы на "командный титул в тени"
+8
-8
0
На примере Дибала можно увидеть какая сплоченность была у Аргентины, казалось бы звездный игрок, а сидит в запасе тише воды, ниже травы:) И благодарит своего капитана:)) Месси с игроками Брайтона, Севильи, Астон Виллы, Лиона и прочими клубами уровня ЛЕ и ЛК взял долгожданное чемпионство:) Матч с Мексикой переломный, Аргентина на грани вылета, другой капитан бы симулировал и нырял, а Месси в самый важный момент взял волю в свои руки и пробил Очоа, и тогда футболисты Аргентины сказали себе, что если капитан отдает всего себя, то мы пойдем за ним до самого конца:)) Феноменальная менталка конечно у Лео, другой начал бы истерить, пдакать и водить хороводы, даже несмотря на то что в составе лучшие игроки АПЛ и Серии А, а Месси даже в финале ни разу не дал повода команде усомниться в победном результате:)) Самый настоящий гений футбола!:)🤴🥇🇦🇷
+9
-9
0
1 гол в финале ЧМ > 1000 голов в кебаб-лиге
+5
-5
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий