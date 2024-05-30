Дибала о Месси: «Он обменял бы любой титул – может, даже не один – на победу на ЧМ. Для нас было вдвойне приятно выиграть вместе с ним»

Пауло Дибала рассказал, насколько важна была победа на ЧМ-2022 для Лионеля Месси.

«Я думаю, он обменял бы любой титул на победу на чемпионате мира. Когда я говорю «любой», я имею в виду «любой», может, даже не один.

На том чемпионате мира у нас был замечательный состав, очень сплоченная команда. У всех была одна цель. Мы все знали свою роль и чего ждут от остальных. Когда Аргентина выходила на поле, 26 игроков становились единым целым. Это было безумие. Была очень мощная позитивная энергия, которую я редко видел в командах.

Для Лионеля это определенно было чем-то особенным. Только он сам знает, через что ему пришлось пройти. Для нас то, что мы выиграли ЧМ вместе с ним, было вдвойне приятно», – сказал полузащитник «Ромы» и сборной Аргентины.